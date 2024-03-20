快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防機車騎上人行道 桃園高鐵南路「一熱門路段」將設避車彎

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園高鐵南路二段223至289號人行道有建案退縮的人行空間及人行道，但因人行道上的綠帶植栽空隙間有設置機車格，因此常常有騎士逆向騎上人行道。圖／黃崇真提供
桃園高鐵南路二段223至289號人行道有建案退縮的人行空間及人行道，但因人行道上的綠帶植栽空隙間有設置機車格，因此常常有騎士逆向騎上人行道。圖／黃崇真提供

桃園中壢高鐵南路鄰近青塘園、星巴克的部分路段，因平時人流眾多，原先畫設於人行道的機車格卻長期被占用，且因未收費周轉率差，再加上許多民眾違規逆向在人行道上騎車，易造成危險。桃園交通局表示，昨會勘決議以退縮人行道方式設置避車彎設停車格，現階段不收費將避車彎完工後再納入。

市議員黃崇真表示，高鐵南路二段223至289號人行道有建案退縮的人行空間及人行道，但因人行道上的綠帶植栽空隙間有設置機車格，因此常常有騎士逆向騎上人行道，平常人流眾多有民眾認為會對行人安全造成危險。

黃崇真說，因周邊大樓住家機車格不足，導致許多大樓住戶長期停在不收費的機車格中，造周轉率不佳佔用問題，希望可以改成運用避車彎方式作為機車車格，避免騎上人行道並研擬收費。

交通局停車管理工程科昨前往會勘表示，高鐵南路二段223號至289號前人行道機車格後方仍有2米以上空間供行人通行使用，符合現有法規規定。不過納入收費部分，當地民意包括日光苑等社區，認為機車格收費問題並不迫切，反而是機車騎上人行道影響行人通行問題較嚴重。

停管科說，經與養護工程處協調後決議請養工處將高鐵南路二段（領航北路至文德路間）納入人行道改善案內，以退縮人行道方式設置避車彎，設置後由交通局調整現有汽機車格配置及位置，將機車格設置於避車彎內，落實人車分流原則，保障行人通行安全，屆時再一併將機車格納入收費管理。

黃崇真也建議，因青埔基能逐步完善，人口也持續增加，希望交通局能有完善規畫，不只讓汽機車族有停車空間，行人的權益也需維護。

人行道 行人 高鐵

延伸閱讀

交通部通過可行性研究　將砸9.8億增設台65新莊二南下匝道！

移除路障、增駐車彎…高雄大順路改造工程 估8月完工

北市「機退2.0」不中斷 今年要設置536處機車停車彎

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

相關新聞

草皮長太慢… 樂天桃園棒球場錯過6賽事 最快4月16日才能用

樂天桃園棒球場因草皮生長速度不如預期，無法如期在3月底使用，市府持續趕工，目前總工程進度近9成。有民代質疑養草皮至少要3...

鐵路地下化桃園站外蓋停車場 市府仍盼不到中央補助

桃園市長張善政上周與交通部長王國材、桃園立委到台鐵桃園站了解鐵路地下化工程，當場請部長能用前瞻計畫經費，補助後站地下停車...

桃園八德生命紀念館暨大安公墓清明交管 替代道路曝光

清明將至，桃園市八德區公所將在本周及下周假日，每日上午7至12點在大安公墓舉行「八德生命紀念館暨大安公墓清明期間春祭大典...

監委要求改善納骨塔「永恆之丘」積水 竹市府：6月完成

新竹市「永恆之丘」納骨塔採半開放式設計，但完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位等瑕疵缺失，監察委員王幼玲、田秋堇經調查後，...

頭份國小活動中心遇雨積水待改善 盼爭取中央挹注修繕

苗栗縣頭份國小活動中心啟用近40年，館舍已出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑，對...

南韓大田廣域市副市長拜會竹市府 邀高虹安9月赴創新城市論壇

韓國大田廣域市副市長柳得元昨天率團拜會新竹市政府，由副市長邱臣遠接待，雙方針對科技及產業創新議題交流，柳副市長在會中力邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。