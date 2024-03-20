防機車騎上人行道 桃園高鐵南路「一熱門路段」將設避車彎

桃園中壢高鐵南路鄰近青塘園、星巴克的部分路段，因平時人流眾多，原先畫設於人行道的機車格卻長期被占用，且因未收費周轉率差，再加上許多民眾違規逆向在人行道上騎車，易造成危險。桃園交通局表示，昨會勘決議以退縮人行道方式設置避車彎設停車格，現階段不收費將避車彎完工後再納入。

市議員黃崇真表示，高鐵南路二段223至289號人行道有建案退縮的人行空間及人行道，但因人行道上的綠帶植栽空隙間有設置機車格，因此常常有騎士逆向騎上人行道，平常人流眾多有民眾認為會對行人安全造成危險。

黃崇真說，因周邊大樓住家機車格不足，導致許多大樓住戶長期停在不收費的機車格中，造周轉率不佳佔用問題，希望可以改成運用避車彎方式作為機車車格，避免騎上人行道並研擬收費。

交通局停車管理工程科昨前往會勘表示，高鐵南路二段223號至289號前人行道機車格後方仍有2米以上空間供行人通行使用，符合現有法規規定。不過納入收費部分，當地民意包括日光苑等社區，認為機車格收費問題並不迫切，反而是機車騎上人行道影響行人通行問題較嚴重。

停管科說，經與養護工程處協調後決議請養工處將高鐵南路二段（領航北路至文德路間）納入人行道改善案內，以退縮人行道方式設置避車彎，設置後由交通局調整現有汽機車格配置及位置，將機車格設置於避車彎內，落實人車分流原則，保障行人通行安全，屆時再一併將機車格納入收費管理。

黃崇真也建議，因青埔基能逐步完善，人口也持續增加，希望交通局能有完善規畫，不只讓汽機車族有停車空間，行人的權益也需維護。