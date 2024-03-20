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不指定古蹟…北埔新姜天水堂不被列冊追蹤 文資界痛批糟蹋建築價值

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新姜天水堂是否列入文資保存引起爭議，姜家後代意見分歧。圖／地方文史工作者提供
新姜天水堂是否列入文資保存引起爭議，姜家後代意見分歧。圖／地方文史工作者提供

受文資界關注的「北埔新姜天水堂文化資產價值審議案」今天結果出爐，新竹縣府正式公告，經審議會議決議，不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，並不予列冊追蹤。此舉立刻迎來文資界痛批，姜家保存派及文史工作者更提出將向文化部提異議。

不過新姜天水堂列為文資保存卻同樣遭遇來自姜家後代反對，除保存派的代表姜逸浩外，其餘多數持分所有權人都反對，認為不應該因為僅僅少數所有權人申請文資審查，就讓他們姜家的私人財產被第三方介入插手處分。

新竹縣政府表示，新姜天水堂自進入審議程序後，已分別邀請審議委員辦理多次現勘，並委託專業團隊針對歷史脈絡、建物特色與現況進行調查，撰擬文資價值評估報告。

新竹縣政府指出，綜合審議委員意見，北埔新姜天水堂雖具備新竹縣客家族群墾拓歷史的意義，並融合客家傳統建築形制、日治時期及戰後多元建築風格於一體，但在建築價值、地域風貌特色、稀少性，以及紀念建築之相關基準等方面仍有不足。

對於新竹縣政府此一說法，地方文史工作者無法認同，質疑新竹縣政府文化政策標準為何，為何會認為新姜天水堂的建築價值、地域風貌、稀少性等相關基準不足，地方文史工作者們將與姜家的保存派聯手，向文化部提出異議，希望為天水堂文資保存繼續努力。

北埔新姜天水堂是前北埔鄉長姜瑞金故居，為1947年興建的雙堂屋建築形式，目前由新姜家後代姜逸浩仍居住在其中，並且由姜逸浩提出希望保留列入文資保存，讓北埔姜家開墾歷史更完整保存。

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