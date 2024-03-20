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桃園國2甲高架延伸台61 地方盼一併開平面道路

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國2甲延伸到台15線通車後，地方上希望再延伸到台61的時候能一起開闢平面道路。記者鄭國樑／攝影
國2甲延伸到台15線通車後，地方上希望再延伸到台61的時候能一起開闢平面道路。記者鄭國樑／攝影

桃園市國2甲延伸線計畫到台15線（國際路）的路段去年已通車，交通部要再往西延伸到台61(西濱公路），目前已通過環境評估初審，將進入規畫設計階段，預計2029年可以完工通車。

市議員游吾和指出，交通部開闢國2甲延伸線到台61為高架，地方上希望市政府也能同時開闢高架橋下的新道路，約2公里長，一併帶動大園區靠海岸的發展，否則台15線以西到海濱永遠是不毛之地，甚至被違規使用無人管，一段開闢平面道路不但可以讓大園這個區塊的發展往西延伸，也更容易管理，減少違規使用，甚至可以杜絕海邊長期違法偷倒廢棄物的亂象。

游吾和說，大園區現在只要遇到上下班尖峰時段，民生路往濱海台15至工業區、西濱台61就會塞車，在國2甲下規畫平面道路有助於車輛分流，同時帶動內海和圳頭的發展活化，兼顧保護原有聚落，讓原有的聚落能夠興旺，而不是忽略該地區，在地居民為了因應航空城開發計畫已做出許多退讓，政府在興建建設時不可忽略當地發展，而是思考如何帶動地方的發展。

交通局長張興福說，國二甲延伸到台61有高工局負責，環評已經過關，目前應該進入規畫設計階段，先前就有跟高工局反映地方意見，其實技術上可行，會再和高工局協調，希望在設計的時候就一併把平面道路也納入，屆時經費要如何分攤都可以討論。

交通部 塞車 廢棄物 桃園 環評 高架橋

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