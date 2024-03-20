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提前慶兒童節！苗栗縣安排星空電影院 頭份市送200元禮券

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院相關系列活動，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院相關系列活動，示意圖。圖／苗栗縣政府提供

兒童節快到了，苗栗縣政府將提前在3月30日為兒童慶祝，在竹南運動公園足球場辦星空電影院相關系列活動，有泡泡秀、魔術及氣球秀等親子同樂節目；頭份市公所則將發放200元禮券，也安排「油桐花星球歷險記」兒童劇讓孩子開心。

苗栗縣政府表示，為讓每位家長與小朋友能輕鬆歡度兒童節，3月30日下午4點起在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動，挑選強檔卡通影片《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》讓小朋友觀賞。

現場還有漫威英雄人物街舞秀、泡泡秀、魔術及氣球秀等節目讓親子家庭玩得開心。當天12歲以下兒童可憑健保卡兌換摸彩券，有益智玩具、滑板車、腳踏車等獎品。另外還有爆米花大放送，歡迎大、小朋友一起來看電影抽大獎。活動相關資訊可至苗栗縣教育處臉書粉絲團查詢。

頭份市的國小及幼兒園約有1萬1000名兒童，市公所往年都發送兒童節禮物，今年改為發放200元禮券，小朋友可到特約文具用品或體育用品等店家選擇想要的禮物。3月30日周六晚上7點，則特別請蘋果劇團在中山堂演出「油桐花星球歷險記」，內容活潑有趣，還辧理有獎徵答送小禮物，提前歡慶兒童節。

頭份市長羅雪珠表示，市公所非常重視兒童福利，歷年補助學校辦理活動及採購設備，獎勵學生藝文及運動績優表現，今年並開始補助市內各國中小學營養午餐每餐加碼10元，盼提高點心頻率及增添菜色品項與品質，讓孩子吃得更好，能健康成長、快樂學習。

苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院系列活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院相關系列活動，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府3月30日將在竹南運動公園足球場辦星空電影院相關系列活動，示意圖。圖／苗栗縣政府提供

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