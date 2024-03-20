高虹安行政處長吳皇昇遭鬥爭請辭？ 邱臣遠：不實臆測

新竹市政府行政處長吳皇昇昨（19日）傳請辭，市長高虹安昨晚表示勉予同意辭呈。不過，外界揣測吳皇昇離職是因府內權力鬥爭才離開，高虹安原訂今天出席十八尖山賞花季活動，臨時由副市長邱臣遠上陣，邱受訪回應相關說法是「不實臆測」，請外界不要過多捕風捉影，無助市政推動。

吳皇昇到職滿一年，近日已經開始請長假，預計3月底正式離職。昨天傳出請辭消息後，引來地方熱烈討論，民進黨市議員楊玲宜表示，高虹安市長上任才一年，就歷經副市長、兩位行政處長、文化局長、教育處長等5位一級主管被請辭或求去。

楊玲宜認為，吳皇昇過去是高虹安最得力的助手，更是護衛大將，卻時常為了市長室幕僚出包或惹出的爭議善後，近期更被爆出對於自家副處長被拔官異動不知情，甚至被市長室幕僚指揮，而心生不滿，突顯出高虹安團隊分歧嚴重、內鬥不斷。

時代力量市議員林彥甫表示，第一時間聽到吳皇昇請辭很驚訝，因為行政處長、民政處長就像市長的左右手，過去吳對高虹安市政的推動和捍衛也是不遺餘力，他認為吳會請辭跟行政處副處長聘任有關，當時人事案跳過吳皇昇。

林彥甫認為，吳皇昇恐因此認為不再被高虹安信任，因而萌生辭意。高虹安上任市長1年多，局處首長就頻繁更動，不利市政推動，也會造成基層人員無所適從，應盡快補齊處長及機要人員，讓行政處的業務能如期推動。

邱臣遠上午到十八尖山出席賞花季活動記者會，受訪時表示，對吳過去一年來對於新竹市政推動付出與努力給予肯定，也尊重其生涯規畫。市政推動需要跨局處合作與市民支持，高虹安市長上任以來在交通、教育、人文與產業面向著力甚深，包含今天賞花活動與城市行銷有關，還有接下來的兒童藝術節，都依政策藍圖按部就班推動。

至於外界揣測吳皇昇是權力鬥爭的犧牲品？或是背後有人下指導棋？邱臣遠表示，這些是不實臆測，請外界不要過多捕風捉影，這都無助市政推進，需要大家一起努力。