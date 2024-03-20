竹縣北埔新姜天水堂文化資產審議案 決議不登錄歷史建築
新竹縣政府今天表示，北埔新姜天水堂文化資產價值審議案經勘查後，因建築價值與地域風貌特色等不足，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤。
新竹縣政府發布新聞稿指出，北埔新姜天水堂文化資產價值審議案，縣府於2月26日召開「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」現場勘查及第2次審議會，依據文化資產保存法等法定程序辦理。
竹縣府表示，在2月26日審議會中，出席委員了解所有權人與旁聽人等各方意見、審閱評估資料，並經討論審議後，再逐案進行投票表決，包含古蹟指定、歷史建築登錄與紀念建築登錄3案，都未獲得過半數出席委員同意。
竹縣府指出，綜合審議委員意見，北埔新姜天水堂雖具備新竹縣客家族群墾拓歷史的意義，並融合客家傳統建築形制、日治時期及戰後的多元建築風格於一體，但在建築價值、地域風貌特色、稀少性及紀念建築的相關基準等方面仍有不足，因此決議不予指定登錄、不列冊追蹤。
客家委員會日前提供新聞資料指出，北埔新姜天水堂（首任北埔鄉長姜瑞金故居）於民國112年3月1日經新竹縣政府文化局暫定古蹟告示，客家委員會主委楊長鎮去年12月13日拜會新竹縣長楊文科，表達推動重要客家文化傳承立場。
客委會今年2月間去函新竹縣政府，表達新姜天水堂為重要客家文化資產，共同討論妥適文資保存的政府協助方案，建請縣府協調土地所有權人意願及朝向古蹟土地容積移轉方式，協助此案後續文資保存計畫。
新竹縣政府於2月26日進行北埔新姜天水堂文化資產審議案勘查，審議中了解各方意見，縣府今天公布決議結果為不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤。
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