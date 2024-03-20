教育部推數位學習 竹市響應頒智慧校園證書給11校

教育部2021年推出「生生用平板」計畫，今年開始檢視各校平板使用率，新竹市府推動校園數位化學習，日前舉辦中小學數位學習精進方案期初研討會，並頒聘「數位典範學校」與「教學好利器」證書給竹市11所學校組成的專業優質數位社群輔導團隊，藉此鼓勵校方對數位學習的付出；市府指出，目前規畫除積極優化各校網路設備，也規畫每年建置800台大屏、1000台平板，連續三年持續提升國中小軟硬體資訊設備。

教育處表示，市府推動班班有大屏、生生用平板及一師一載具的教學環境，去年共46所市立國高中及1所私立中學辦理逾70場數位教學公開觀議課，打開課室教學、看見教學專業、品嘗學習樂趣，教師進行數位共備、數位公開觀議課與學者專家無時差、零距離、很專業的評估回饋平台系統，達到科技輪轉教學創新。

光華國中校長林茂成表示，校內各領域教學已逐漸走向數位化，各科老師亦熟悉在課堂上使用iPad進行教學、並能熟練運用LoiloNote等多元數位軟體，配合大觸屏電視進行互動式教學，提升教學效果和學生參與度，進一步推動數位課程，加強教師數位素養培訓，包括教學設計和技術操作等培訓，擴充數位教材庫，提供多元化的教學資源。

南寮國小教務主任劉麗娟表示，為呼應12年國教「成就每個孩子適性揚才、終身學習」的願景，自民國2017年起參加教育部適性教學計畫，引進教育部「因材網」適性教學平台資源於教學課堂，引導學生透過平台學習資源及學習診斷結果，進行課後延伸挑戰或難點補強的個人化學習，希望每個孩子從南寮國小畢業時，都能成為一個擁有自主學習能力的終身學習者。

青草湖國小校長周雯娟表示，為有效推動數位學習，學校將數位載具應用於各科教學，讓行動學習融入校訂課程，推動食農、戶外海洋與生命教育。透過教師數位精進學習社群的運作，教學團隊於2021年加入5G新科技AR、VR助學課程計畫，並與大學端合作開發跨領域課程，透過數位科技融入教學來提升學生的數位素養力。

教育處表示，這次數位學習精進方案期初研討會，由教育處頒聘「數位典範學校」證書給光華國中、南寮國小及青草湖國小，並頒發平板結合大屏的「教學好利器」獎狀給竹光國中、三民國中、東門國小、高峰國小、南隘國小、港南國小、大湖國小、茄苳國小等11所學校組成的專業優質數位社群輔導團隊。