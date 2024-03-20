竹北舊衣回收箱之亂 民代促管理

新竹縣竹北市各大公園和人行道近來出現不少舊衣回收箱，未標註社福團體，僅留私人手機號碼，部分回收箱每天爆滿，引起熱議。由於縣府未訂定相關設置辦法，市公所要求業者清理，否則以廢棄物清除處理，以維市容。

竹北市民代表游雅婷指出，17日接獲民眾通報，當天下午有貨車滿載約20個舊衣回收箱，放在縣治三期和高鐵特區等地；雖是不法個案且惡意放置，但市民仍有舊衣回收需求，希望公所輔導管理並且規畫合法位置擺放，滿足民眾需求及慈善捐助目的。

有民眾認為，舊衣回收再利用概念很好，可幫助慈善團體，很多舊衣其實「很新」，只因小孩長太快就丟掉很可惜，盼能就近回收；也有人反對，認為放在公園人行道影響市容，阻礙交通，箱子爆滿後衣服堆到外面，還造成髒亂。

竹北市公所表示，由於縣府尚未訂定舊衣回收箱設置辦法，清潔隊收到舊衣回收設置點髒亂通報時，已立即要求設置業者清理，若通知後3小時內未處理完畢，將依新竹縣環境清潔維護自治條例以廢棄物清除處理。

記者撥打該舊衣回收箱電話，接聽的男子對是何公益團體、舊衣回收後流向等問題支吾其詞，僅說獲公所通報後就已清除，未來也不會再設置。