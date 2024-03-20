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竹桃雙新自行車道串連 4月11日啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
新竹縣新豐鄉連結桃園市新屋區的雙新自行車道，預計4月11日啟用。圖／取自楊文科臉書
新竹縣新豐鄉連結桃園市新屋區的雙新自行車道，預計4月11日啟用。圖／取自楊文科臉書

桃園市新屋區連結新竹縣新豐鄉的雙新自行車道已完成驗收，新竹縣長楊文科昨先開箱，強調未來新屋綠色隧道經竹縣濱海再銜接至竹市及南寮漁港，長達60公里的自行車道路線已能串連，4月11日與桃園市長張善政一同啟用。

自行車往來新屋和新豐過去需走鄉間小路，與汽機車共用，安全性較差，濱海自行車道因此「斷鏈」也引起自行車友感嘆。

2020年新豐鄉公所爭取體育署補助「新豐鄉濱海自行車道坡頭村段北向銜接桃園新屋綠色隧道段鏈」計畫，將竹縣紅樹林自行車道經既有農路路線，串連新屋綠色隧道自行車道，形成約10公里的桃竹濱海自行車路線。

工程在縣市交界的福興溪上方興建長230公尺、寬4.5公尺的跨橋自行車道，費時1年多，花約7900萬元；新竹縣長楊文科昨表示，感謝時任桃園市長鄭文燦支持，工程順利提早完成。

竹縣交通旅遊處表示，橋體採鋼棧橋及跨河橋方式興建並運用抗侵蝕混凝土材料，且怕影響排洪於福興溪不落橋墩，並避開生態敏感區，考量福興溪最高洪水位，上方還預留1.6公尺因應極端氣候，加上海邊容易風大，也特別將橋上護欄設計1.3公尺，加強安全。

綠色隧道 自行車 車道

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