苗栗縣慶祝兒童節 3月30日竹南辦星空電影院

苗栗縣政府為慶祝兒童節、促進親子關係，30日將在竹南運動公園舉辦星空電影院系列活動，除放映強檔卡通影片，並結合魔術、泡泡秀及防災闖關遊戲等，寓教於樂。

苗栗縣政府教育處今天指出，30日下午4時起，在竹南運動公園足球場（李科永圖書館旁草地）舉辦兒童節星空電影院系列活動，特別挑選強檔卡通影片「哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉」放映，現場還有漫威英雄人物街舞秀、泡泡秀、魔術及氣球秀等活動，讓家長與小朋友都能輕鬆歡度兒童節。

教育處表示，當天12歲以下兒童，可憑健保卡兌換乙張摸彩券，提供益智玩具、滑板車、腳踏車等豐富獎項。

此外，為提升學童防災意識，縣府邀集農業部農村發展及水土保持署及全國9個績優防災進階推廣基地，共同在活動現場辦理防災闖關活動，提供親子在遊戲中習學地震、水災、火災等防災概念和自救技能，歡迎民眾屆時踴躍參加。