高虹安小內閣異動不斷 1年3個月包括副市長已走6人

新竹市長高虹安小內閣人事異動頻仍，本報獨家掌握行政處長吳皇昇請辭，做到3月底就要離開市府，經統計，高虹安上任1年3個月陸續有5名府內一級主管離職，加上擔任高虹安發言人的徐千晴也在1月回民眾黨，已有6人離開市府，不少民代都認為市政穩定推動很重要，希望人事更加穩定，避免人心浮動。

高虹安擔任市長期間話題不斷，對外有立院助理費涉貪官司纏身，去年8月遭北檢起訴後，北院排定今年3月到5月展開密集審理，先前接連2次出庭都引發輿論，對內人事異動頻繁同樣受關注，兼任發言人工作的市府行政處長吳皇昇也要離職，再添話題。

從高虹安前年12月25日上任以來，先是去年1月行政處長謝泊泓被爆婚外情請辭獲准，再從去年下半年起異動不斷，包含教育處長童鳳嬌8月無預警離職，回歸新竹縣教育局，還有副市長蔡麗清、文化局長錢康明9月被離職，擔任市府發言人徐千晴今年2月也離開市府回到民眾黨工作，再加上行政處長吳皇昇做到本月底，將是離職第6人。

國民黨團發言人、市議員吳旭豐說，吳皇昇離職事前看不出有什麼徵兆，以行政處而言，並沒有太多爭議政策，但確實市府人事異動頻繁，市長的用人方式令人擔憂，希望市府的人事穩定，但若有不適合的人，該換也必須要換。

吳旭豐也提到，行政處推動的「新竹通」APP，是高虹安的主要政見之一，吳皇昇一手推動也有想法理念，比較擔憂後續新任者能否能順利銜接推動，處長必須慎選。

民進黨市議員劉康彥說，就市民角度來看，無論人事如何更迭，市政穩定推動很重要，尤其行政處去年開始推動新竹通APP，預計今年要上線，後續的局處長要穩步推動，並要注重先前議會在專案報告時關注的資安、個資問題，與避免數位落差衝擊。

至於吳皇昇即將離開新竹市政府，劉康彥認為，行政處是市府重要的大總管角色，行政處長更是重要的內務大臣，但從先前副處長被異動「先射箭再畫靶」，到現在處長又要離開，相信對公務員來說會更加浮動不安。