2日本大學生機車環島 大溪龍山寺搭帳篷省旅費

日本福井大學20歲學生江崎和18歲成瀨2人上月14日趁日本春假來台自助環島旅遊，6天前2人騎出租機車到大溪區龍山寺參拜，永福派出所長佘世國提議下，2人在龍山寺旁停車場遮雨棚搭篷宿營5天，白天出遊釣魚，兩人今天搭機返日、昨天向員警道別和道謝，員警今天轉述，江崎、成瀨表示2人第一次來台灣就遇到熱情待遇，對台灣留下好印象，「會再來台灣造訪」。

江崎、成瀨兩人就讀日本福井大學，2人利用日本春假期間（2月至4月）來台灣自助環島旅遊， 自2月14日搭機抵達台灣，預計在一個多月完成環島旅遊，大溪是行程最後一站，2人在3月14日騎著出租機車，前往大溪區永福里龍山寺參拜過程。

佘世國和永福里長廖芊樺發現2人說日本話，身上攜帶許多行李、簡易帳篷和釣具後，上前關心，成瀨表示，自己家住日本豐橋市，是靠海的地方，對釣魚有非常大的興趣，他利用春假期，找同學江崎一起到台灣旅遊和釣魚。

經詢問成瀨和江崎有無需要協助住宿或宿營地方，江崎表示，2人在台期間都是在外搭帳篷紮營露宿，剛至大溪，還在找合適宿營地方。佘世國和廖芊樺聽後提議，龍山寺旁的遮雨棚停車場，可遮風避雨，適合宿營，派出所也可提供簡易民生需求，並得到龍山寺同意。