竹科人工作競爭壓力大 竹科管理協會將辦健康講座

竹科管理協會今天表示，新竹縣市精神疾病就診件數量增多，顯示竹科人工作壓力大，需心理健康資訊將辦健康講座，分享心理健康的知識及舒壓方法，為心靈開一扇健康之窗。

新竹市竹科管理協會今天辦記者會表示，新竹縣市精神疾病就診件數量多，顯示竹科園區專業經理人及員工承受高度的工作壓力，以及高張力的精神壓力，連帶使園區從業人員容易身心俱疲。

竹科管理協會指出，心理健康是重要議題，無論是科技業的從業人員或是其他行業工作者，在高度競爭的環境下，也都需要有強大的心理建設，也要讓壓力有出口。

竹科管理協會表示，此次與友信醫療集團合作辦理免費健康講座，邀請身心科醫師及教育心理輔導學者等分享心理健康的知識，並教導如何覺察、表達和調適自身的感受與情緒，為心靈開扇窗。

竹科管理協會說，健康講座的時間於3月23日、4月27日、5月25日和6月22日舉行，地點在新竹市民族路的佛光山法寶寺，免費參加。