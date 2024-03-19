串接觀光路廊 楊文科今開箱雙新自行車跨橋 4/11啟用

新竹縣新豐鄉過去要騎自行車前往桃園新屋的自行車引道，需走農間小路且汽機車共用，安全性較差，為串聯竹縣的濱海自行車道，於2縣市交界的福興溪上方興建雙新自行車道跨橋工程，費時1年多花約7900萬元興建長約230公尺跨橋，預計4月11日2縣市長一同見證啟用。今年南端鳳坑漁港至台15線段的自行車道完工後，從桃園新屋到竹縣再串連至竹市自行車路網將長達60公里，完整觀光跨域移動路線。

2020年新豐鄉公所爭取教育部體育署補助「新豐鄉濱海自行車道坡頭村段北向銜接桃園新屋綠色隧道段鏈」計畫，將新竹縣紅樹林自行車道經既有農路路線，串連至新屋綠側隧道自行車道，形成約10公里的桃竹濱海自行車騎乘路線。

不過新豐坡頭村石滬到新屋蚵殼漁港過去需走僅寬3公尺農路，汽機車共道安全性較低，風景也較差，且僅1溪之隔，因此縣府向交通部公路局爭取補助辦理「雙新自行車道」計畫，於福興溪上方興建長230公尺、寬4.5公尺的自行車道跨橋。

新竹縣長楊文科今前往開箱表示，雙新是為新豐到新屋，過去因河川關係無法直接經過，感謝時任桃園市長鄭文燦支持，工程也順利提早來完成。

竹縣交通旅遊處表示，橋體採鋼棧橋及跨河橋方式興建並運用抗侵蝕混凝土材料，且怕影響排洪於福興溪不落橋墩，並避開生態敏感區，考量福興溪最高洪水位，上方還預留1.6公尺來因應極端氣候，加上海邊容易風大，也特別將橋上護欄設計1.3公尺，加強安全。感謝桃園的支持及投資，後續跨橋將交由桃園維管。

交旅處說，工程總經費7900萬元，縣府自籌1350萬元、公路局補助6150萬元及桃園400萬元，工程於前年11月開工，今年1月底完成跨橋搭設等，並於3月驗收完成，，整體提升新豐與新屋濱海區域觀光品質與運動騎乘順暢度。