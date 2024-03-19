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竹北水瀧重劃區改裝車深夜噪音 民代盼設科技執法取締

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣環保局表示，今年已增設3台固定式聲音照相科技執法設備位置，包括竹北市興隆路、西濱公路以及竹東鎮北興路。圖／新竹縣政府提供
新竹縣環保局表示，今年已增設3台固定式聲音照相科技執法設備位置，包括竹北市興隆路、西濱公路以及竹東鎮北興路。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市水瀧重劃區，近來有不少民眾反應深夜經常出現改裝車噪音擾民情形，竹北市民代表陳禹同統計，深夜改裝車噪音狀況已持續2年，約從晚間10點起至凌晨陸續都有，雖然噪音持續時間不長，但對當地民眾已造成影響，盼爭取科技執法。新竹縣環保局也表示，將安排近日取締，下半年將再增2台半固定式聲音照相，加強取締力道。

陳禹同指出，水瀧重劃區改裝車噪音擾民的問題已持續約2年，每當晚間約10時許至深夜凌晨，就會有機車大約3、4輛，1、2輛改裝汽車陸續經過，並發出巨大噪音，雖然噪音持續時間很短，但已擾人清夢，對住戶造成嚴重影響。

陳禹同也說，在縣三約晚間8點至10點，也都有改裝車噪音擾民，不確定是否每天都是同一批人，但噪音狀況當地民眾已持續討論2年，到現在狀況仍持續。目前他接獲陳情的路段，包括中山路往西或中山路轉莊敬北路，還有從AI公園行經十興路一段到自強北路，最後到蓮華寺等區域。

也有當地民眾指出，有時深夜改裝車還會繞來繞去、來回開「大半夜吵人」，也有民眾指出，最近幾天大約凌晨1點中山路水瀧公園往西方向，轎車改排氣管聲音非常明顯。

陳禹同也建議，應在主幹道、半夜車流多或道路較寬地方，增設定點噪音取締裝置，也因警力不足，多使用科技執法會比較好，針對新竹縣警方不足，也盼能多爭取員額，維護治安。

新竹縣環保局表示，今年已增設3台固定式聲音照相科技執法設備位置，包括竹北市興隆路、西濱公路以及竹東鎮北興路，其他非固定式聲音照相的區域則採半固定式取締或與警方安排夜間攔查。

環保局強調，為因應去年噪音車取締量能不足問題，今年特增加3位小夜班稽查取締人員，並將1套移動式聲音照相科技執法設備升級為半固定式聲音照相科技執法設備，可長時間依照需求置於民眾檢舉熱點加強稽查取締力道。

環保局下半年將再增加環境部補助2台半固定式聲音照相科技執法設備，合計將有3台半固定式聲音照相科技執法設備，可長時間依照需求置於民眾檢舉熱點加強稽查取締。

環保局提醒，依據「機動車輛噪音管制標準」規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝，50至70公里則為90分貝，若超標則依噪音管制法處1800元以上、3600元以下罰鍰；不依規檢驗或不合格者，依同法處車輛所有人或使用人1800元以上、3600以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

竹北市民代表陳禹同建議，應在主幹道、半夜車流多或道路較寬地方，增設定點噪音取締裝置。圖／新竹縣政府提供
竹北市民代表陳禹同建議，應在主幹道、半夜車流多或道路較寬地方，增設定點噪音取締裝置。圖／新竹縣政府提供
針對改裝車噪音，新竹縣環保局表示，將安排近日取締，下半年將再增2台半固定式聲音照相，加強取締力道。圖／新竹縣政府提供
針對改裝車噪音，新竹縣環保局表示，將安排近日取締，下半年將再增2台半固定式聲音照相，加強取締力道。圖／新竹縣政府提供

噪音 新竹 科技執法

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