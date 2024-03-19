鼎泰豐薪水最高57K！7家連鎖企業22日新竹徵才 開出4百職缺
為協助新竹地區知名連鎖企業補實人力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於本周五22日下午在新竹市光華東街56號辦理聯合徵才活動，邀請鼎泰豐、米塔、寶雅、全聯、香繼光、大魯閣及愛買7家企業徵才，其中，鼎泰豐專案徵才起薪3萬8千元，薪資最高可達57K。
當天參與廠商有鼎泰豐、米塔、寶雅、全聯、香繼光、大魯閣及愛買共7家釋出近400個職缺。其中鼎泰豐與新竹就業中心合作專案招募，現場邀請新竹店主管及人資主管出席，開出包含餐飲服務專員、收銀專員、料理廚師、傳菜品檢員、內外場服務人員等125個職缺，餐飲服務專員釋出50個職缺最多，薪水從45K到48K不等。
米塔集團旗下「米塔手感烘焙」、「米塔義式廚房」、「洋朵義式廚坊」及「大河屋日式燒肉丼」等知名餐廳於本次徵才活動開出134個職缺，如儲備店長、儲備主廚及儲備幹部等職缺，薪資上看50K。
另外大魯閣釋出42個部分工時職缺，招募內外場夥伴、幼兒服務陪伴及營運場館人員，不拘學、經歷，工作機會高達193個。新竹就業中心指出，徵才情形顯見各廠商對於人力資源的規畫，已不侷限有經驗的即戰力，更將求才觸角延伸至社會新鮮人、離開職場超過180日的婦女及狀世代的求職者，歡迎有興趣加入餐飲業的民眾踴躍參加。
新竹就業中心主任張嘉惠強調，隨著全球景氣復甦，企業招兵買馬尋覓人才，特別是餐飲業、服務業出現人才荒，各連鎖集團不惜砸重金，向人才招手。另為鼓勵婦女再就業，本場徵才釋出近80個彈性工時職缺，向需要兼顧家庭照顧的二度就業婦女招手。
「2024連鎖集團招兵買馬-徵想見到您」聯合徵才活動時間為22日下午1點30分至4點30分，相關訊息民眾可至桃竹苗分署官網徵才活動查詢徵才職缺及相關資訊，或洽詢新竹就業中心03-5343011。
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