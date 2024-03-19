鼎泰豐薪水最高57K！7家連鎖企業22日新竹徵才 開出4百職缺

為協助新竹地區知名連鎖企業補實人力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於本周五22日下午在新竹市光華東街56號辦理聯合徵才活動，邀請鼎泰豐、米塔、寶雅、全聯、香繼光、大魯閣及愛買7家企業徵才，其中，鼎泰豐專案徵才起薪3萬8千元，薪資最高可達57K。

當天參與廠商有鼎泰豐、米塔、寶雅、全聯、香繼光、大魯閣及愛買共7家釋出近400個職缺。其中鼎泰豐與新竹就業中心合作專案招募，現場邀請新竹店主管及人資主管出席，開出包含餐飲服務專員、收銀專員、料理廚師、傳菜品檢員、內外場服務人員等125個職缺，餐飲服務專員釋出50個職缺最多，薪水從45K到48K不等。

米塔集團旗下「米塔手感烘焙」、「米塔義式廚房」、「洋朵義式廚坊」及「大河屋日式燒肉丼」等知名餐廳於本次徵才活動開出134個職缺，如儲備店長、儲備主廚及儲備幹部等職缺，薪資上看50K。

另外大魯閣釋出42個部分工時職缺，招募內外場夥伴、幼兒服務陪伴及營運場館人員，不拘學、經歷，工作機會高達193個。新竹就業中心指出，徵才情形顯見各廠商對於人力資源的規畫，已不侷限有經驗的即戰力，更將求才觸角延伸至社會新鮮人、離開職場超過180日的婦女及狀世代的求職者，歡迎有興趣加入餐飲業的民眾踴躍參加。

新竹就業中心主任張嘉惠強調，隨著全球景氣復甦，企業招兵買馬尋覓人才，特別是餐飲業、服務業出現人才荒，各連鎖集團不惜砸重金，向人才招手。另為鼓勵婦女再就業，本場徵才釋出近80個彈性工時職缺，向需要兼顧家庭照顧的二度就業婦女招手。