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雪霸大鹿林道東線崩塌 暫停入園

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

雪霸國家公園大鹿林道東線5.2公里處，發生大面積山壁土石崩落林道，導致前天傍晚有5隊20名山友下山受阻，經外包廠商用機具清出通道，由救援人員協助警戒才順利下山，雪霸處也已禁止由大鹿林道東線進入及所有活動。

大鹿林道東線5.2K16日清晨、17日上午及18日上午連續3天發生大面積崩塌，土石崩落規模持續增加，道路中斷；雪霸處表示，大鹿林道東線地質相當脆弱與敏感，經學者調查共有6處邊坡崩塌危害地型、4處坑溝沖蝕危害地型，這次崩塌事件不是由強降雨造成，事前難以預料。

保七總隊第五大隊雪霸分隊前天陸續接獲山友因道路崩塌下山受阻，觀霧小隊員警與雪霸國家公園保育巡查員立即前往救助，抵達現場時發現，現場大面積的土石持續崩落，並且夾雜樹木擋道，現場待土石鬆動處穩定後，由外包廠商先行用機具清出通道，並且由勤務人員遞給受困民眾安全頭盔，保護人身的安全，確保土石沒有崩落危險空檔，現場警戒並陪同受困的山友逐一脫困，共協助5隊20人通過坍方處。

雪霸處表示，目前已經通知開口合約的廠商進場，預計今天可以搶修完成，至於開放入園的時間將再另行公告。

國家公園 山友 崩塌

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