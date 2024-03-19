活動噪音擾民 竹北公園擬修法禁重度噪音展演

竹縣竹北各類展演活動盛行，公園場域租借頻繁，近年居民常抗議噪音問題，如水圳森林公園近期活動便引起爭議，竹北市公所在公園管理辦法加入噪音規定，針對住宅密集區將減少擴大器設備展演，嚴格禁止重度噪音活動舉辦，靜態低擾活動如市集等優先審核。

竹北市公所年前已著手在「新竹縣竹北公園廣場綠地管理及收費辦法」加入噪音管理規定，未來活動將分輕度、中度、重度級別評定公園租借頻率與許可等事宜。

竹北市長鄭朝方昨說，新增噪音管理規定依行政程序於市政會議討論，待市政會議核定後，再送至縣府產發處核備；各項活動的舉辦都是活化城市的因子，待修法拍板定案後，各類活動皆可適用辦理；市公所也將列管大型活動次數及嚴格確認場地復原情形。

因公園綠地設立及管理屬各鄉鎮自治事項，相關條文經市政會議通過後，送至縣府核備即可。

水圳森林公園近年最受各類活動主辦方青睞，中興里長莊淙澍指出，市公所承辦單位假日通常休假，所以常常沒辦法聯繫上租借單位改善問題，效率總是差強人意。也有許多居民反映頻繁舉辦活動造成草皮枯黃等問題，盼能進行養護後再開放租借場地。

鄭朝方說，目前已受理登記4月竹北兒藝節、小樹市集及5月新竹縣全國街舞大賽，活動因相關訊息已發布，難以臨時更改場地，但後續申請作業已暫停，視草皮養護狀況擇期重新開放。