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竹北住戶控漏水掏空地基險釀天坑 自來水公司進場搶修

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
自來水公司第三區管理處初步研判是零件分水鞍損壞導致漏水，實際影響用戶1戶。圖／議員陳凱榮提供
自來水公司第三區管理處初步研判是零件分水鞍損壞導致漏水，實際影響用戶1戶。圖／議員陳凱榮提供

新竹縣竹北市近年來發生多起天坑事件，今天竹北市光明11路又發生疑似地基掏空事件。王姓住戶指出，家裡因停水2天覺得有異，沒想到一查發現家門口疑似因自來水管線破洞，導致長期沖刷造成地面掏空，估計深度約2公尺。自來水公司表示，今天下午獲報後已派員前往搶修。

新竹縣議員陳凱榮接獲王姓住戶陳情指出，竹北市光明11路前因自來水戶外供水管疑似破洞，長期沖刷造成地面路基掏空，王先生拿一根2公尺鐵棍探測，發現掏空深度已達2公尺，「不知柏油路面下坑洞面積多大」，若道路崩塌後果不堪設想，他也已通報自來水公司盡速前往開挖處理。

自來水公司第三區管理處表示，今天下午接獲用戶反映後，已會同用戶確認漏水點，廠商也已準備機具中，隨即進場搶修施工，初步研判是零件分水鞍損壞導致漏水，實際影響用戶1戶。

王姓住戶指出，家門口疑似因自來水管線破洞，導致長期沖刷造成地面掏空，估計深度約2公尺。圖／議員陳凱榮提供
王姓住戶指出，家門口疑似因自來水管線破洞，導致長期沖刷造成地面掏空，估計深度約2公尺。圖／議員陳凱榮提供

天坑 掏空 新竹

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