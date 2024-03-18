雪霸大鹿林道東線坍塌20名山友受困 今起公告暫停入園

雪霸國家公園大鹿林道東線5.2公里處，發生大面積山壁土石崩落林道，導致昨傍晚有5隊20名山友下山受阻，後經由外包廠商先行用機具清出通道，在救援人員協助警戒下通過坍方處順利下山；為維登山民眾安全，雪霸處也公告自18日中午12點起禁止經由大鹿林道東線入園的登山活動，開放時間將待搶通後另行公告。

雪霸處表示，大鹿林道東線5.2K於16日清晨、17日上午及18日上午連續3天發生大面積崩塌，土石崩落規模持續增加，道路中斷，目前人、車均無法通行。

保七總隊第五大隊雪霸分隊則指出，昨午陸續接獲山友因道路崩塌下山受阻，觀霧小隊員警與雪霸國家公園保育巡查員立即前往救助，抵達現場時發現，現場大面積土石持續崩落並夾雜樹木擋道，現場待土石鬆動處穩定後，由外包廠商先行用機具清出通道，並由勤務人員遞給受困民眾安全頭盔，保護人身安全，確保土石無崩落危險空檔，現場警戒並陪同受困山友逐一脫困，共協助5隊20人通過坍方處。

雪霸處公告暫停入園的區域及登山活動，主要是針對大霸線、聖稜線或大霸北稜線，以及相關健行、自行車等，已核准之入園許可證將自動失效；目前已通知開口合約廠商即日起進場搶修，預計明天（19日）可搶修完成，開放時間將再另行公告。

另根據林業及自然保育署新竹分署規定，如於預定住宿期間，有中央氣象局發布之氣象報告如豪雨特報、颱風警報、地震、道路不通等不可抗力因素，經公告禁止通行，經新竹分署主動退離時將退還全額費用，但無法申請延期或另安排住宿日。