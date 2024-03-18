竹縣議員盼推通學幸福巴士 縣府：了解需求再討論

國民黨新竹縣議員吳旭智今天表示，竹縣公車不足導致學生通勤不便，縣府應推動通學幸福巴士，可依地方需求行駛，解決通車問題。縣府指出，會了解就學通勤需求，後續討論。

吳旭智今天向中央社記者說，他接獲不少家長反映，竹縣公車不足，對於竹北地區學生通學至新竹市有乘車的需求，期盼竹縣府能協助解決通勤問題，讓學生方便搭乘上下學。

吳旭智說，幸福巴士是需求反應式公共運輸服務，以使用者為導向的運輸服務，能依地方需求提供靈活的運輸服務，很適合竹縣地區學生需求，建議縣府可推行。

新竹縣政府交通旅遊處向中央社記者表示，會深入了學生對於通勤的大眾運輸工具需求情形，不過依據現況，多數竹北學生都是透過家長接送，或以騎YouBike至地方火車站點、公車站點等轉乘。

交旅處指出，會再了解民眾對於通學搭乘狀況與需求，再討論後續規劃。