桃園大溪掃墓湧車潮塞車 警祭出單向交管替代路線

清明節將至，桃園市大溪區和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區，許多民眾趁4月4日清明節前假日，紛紛提前掃墓祭祖，造成周邊道路提前塞爆，大溪警分局今天表示，自這周至4月4日的例假日，警方規畫大溪墓區周邊單向交通管制及替代道路交通疏導，並呼籲民眾掃墓盡量搭乘大眾運輸工具或掃墓專車，避免祭祖塞車浪費時間。

清明節是國人傳統慎終追遠掃墓祭祖季節，大溪區和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等大片墓區，每年清明節前周休假日至清明節，前往掃墓民眾很多，因為出入道路狹小，每年墓區道路塞車引發民怨，大溪警方今年決定自3月23日起至4月4日，連續3周的例假日及清明節規畫墓區周邊交通管制和替代道路疏導措施。

大溪警方表示，佛光山寶塔寺、和平禪寺周邊道路實施單向管制，掃墓民眾可自復興路一段23巷、145巷及桃58線等3處路口進入，依工作人員及標誌行駛，掃墓結束由美和路駛出復興路返家；另針對美華第一公墓掃墓人潮，因為進入公墓道路狹窄、會車不易，警方將於公墓路口管制車輛進入，請掃墓民眾配合。

警方也針對掃墓離開民眾、車潮提供替代道路，北上往新北市的民眾，可自大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區北上；往桃園市區的民眾可經由中華路左轉信義路，避免進入市區，再走大鶯路接桃54線往八德、桃園區或直行往新北市鶯歌區行駛。