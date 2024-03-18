台66接國3南下匝道工程卡難關 高公局全力趕工拚雙十通車

桃園市台66快速道銜接國道3號增設系統交流道，繼北上高架匝道通車，南桃園民眾企盼南下高架匝道趕快通車，解決桃112甲線塞車，桃112甲線南下國3匝道改道預定4月1日通車，但是國3銜接台66線南下高架匝道工程卻面臨鄰近工區居民協商假日、夜間無法施工難題，高公局第一新建工程處今天表示，工程單位會努力克服施工問題全力趕工，務必如期趕在今年雙十節完工通車。

台66線銜接國3增設系統交流道工程，為改善南桃園民眾行經桃112甲線尖峰時段長期塞車困擾，該系統北上高架匝道去年通車，大幅縮短民眾北上國3時間受肯定，許多民眾面對國3銜接台66南下高架匝道尚未通車，下班尖峰卡在桃112甲線塞車，許多民眾紛紛詢問「國3接台66南下高架匝道何時通車」？多位議員認為該交流道系統通車做一半，應加速趕工。立委邱若華說，台66接國3在大溪路段長期壅塞，南下高架匝道必須如期通車，「愈快愈好」。

高公局第一新工分局為加速台66線接國3增設系統交流道施工，今天至21日共3天將分2階段進行國3大溪交流道分別施工，每天夜間9 時至翌日凌晨6 時封閉國道3號大溪交流道南出及桃112甲東行南入匝道，請用路人配合指示行駛。

另外，第一新工分局目前全力施工進行新增中壢往大溪順向接國3南下匝道接近完工，高公局第一新工分局長黃承郎表示，為解決將來國3接台66 線南下平面往大溪不必等紅燈，桃112甲線新增接國3的大溪交流道南下匝道，預計4月1日通車，原南下匝道封閉，新增南下匝道施工，請用路人遵照標誌行駛。

市議員陳韋曄說，台66車流量大，接國3端常塞車，如今南、北高架匝道通車不一致，高公局要負起責任加速施工，而非做半套交流道，才不會引起民怨。市議員王珮毓亦表示，經常收到民眾希望台66線接國3北上、南下交流道趕快通車的心聲，平鎮很多竹科工作民眾往返靠國1，如果台66接國3交流道南下趕快通車，受到民眾期待。