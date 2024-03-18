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竹市西大路地下道號誌多又雜 議員：20分鐘逾10台汽機車違規

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員劉康彥指出，他最近收到不少民眾陳情，西大路地下道與旁邊平面車道的號誌雜亂，即使已有立牌提醒，但花花綠綠一大片還是令人判讀困難。圖／劉康彥提供
市議員劉康彥指出，他最近收到不少民眾陳情，西大路地下道與旁邊平面車道的號誌雜亂，即使已有立牌提醒，但花花綠綠一大片還是令人判讀困難。圖／劉康彥提供

新竹市西大路地下道是市區進竹科園區寶山路主要道路之一，與林森路交叉口車流量大，常發生交通事故。議員劉康彥指出，他最近收到不少民眾陳情，指該處地下道與旁邊平面車道的號誌雜亂，即使已有立牌提醒，但花花綠綠一大片還是令人判讀困難，他曾請助理到場觀察，發現20分鐘內超過十台汽機車闖紅燈，國庫瞬間進帳快3萬元，希望市府能研議改善；市府回應，將微調地下道號誌方向，避免平面車道民眾誤看。

市府交通處指出，已在西大路地下道與林森路口平面車道及地下道號誌旁分別設置「地下道機車專用號誌」、「平面車道專用道號誌」等標誌提醒駕駛人，若造成民眾容易誤判，會微調號誌方向，也提醒民眾行經路口時應減速慢行，留意號誌。

另外，交通處說西大路地下道車流量大，常因左轉林森路影響行車效率，或衍生發生交通事故，市府去年實施汽車全天禁轉林森路後，車流紓解率大幅提升，事故件數從每月2.89件下降至每月1.86件，且行車紓解效率大幅提升，實施成效良好，因此增設各項專屬號誌有其必要性。

劉康彥說，不少民眾向他陳情，該處號誌多又雜亂，若車輛是靜止狀況還可判讀，倘若行進間就無法一次看清多個號誌，不但容易造成違規，還可能連帶發生車禍。他曾讓助理去現場勘查，發現20分鐘內就超過十台汽機車闖紅燈，該處屬科技執法路段，國庫瞬間就大筆罰金入帳，他將此事ＰＯ上臉書，引起眾多網友熱議。

不少民眾到劉康彥臉書留言，指「該路段科技執法，都是事後收到罰單，當下根本不知道自己錯在哪，這樣罰有意義嗎？下一次，還是不知道看哪個燈…」、「該處每一座同向的紅綠燈的倒數秒數都不一樣，但最後都會一起轉綠燈」、「在現場目睹過多次平面車道的駕駛闖紅燈，對方顯然是照左側西大路地下道機車那個紅綠燈走」、「確實有非常多機車騎士搞不清楚，那邊的燈號實在是太多了，他可是研究了很久才看懂」。

紅綠燈 車道

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