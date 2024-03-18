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文化福德宮前 停車格要塗銷

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
新竹縣府產發處與里長、廟方等人前往兒十公園內會勘，縣議員蔡志環、吳旭智、陳凱榮等也到場關心。記者郭政芬／攝影
新竹縣府產發處與里長、廟方等人前往兒十公園內會勘，縣議員蔡志環、吳旭智、陳凱榮等也到場關心。記者郭政芬／攝影

新竹縣文化局旁的竹北兒十公園內的文化福德宮是在地信仰中心，當年因附近難停車，廟前設有停車格，未料遭民眾長期占用，廟方改採每月4天供參拜臨停使用，近來又有民眾抗議未對外開放供大眾使用，縣府近期會勘後，以當地為公園用地且已興建地下停車場，預計將塗銷停車格。

議員蔡志環指出，文化福德宮多年前因旁邊的地基下陷，請廠商修復，當時爭取到租賃使用權，因此廟前有設置停車位，為廟方香客和文化里、興安里辦公室舉行大型活動使用，希望透過產業發展處協助釐清法規，未來也善用這塊空地。

文化福德宮劉姓主委表示，曾遇過民眾在此停放半個月不走，造成使用困擾，因此才會在前方設置車擋，在初一、十五和初二、十六，一個月僅4天開放讓香客臨停使用。

產業發展處指出，為民眾安全及依照公園用地規定，該區未來不開放停車，後續宮廟或里辦公室有活動或集會使用需求，可向縣府申請借用；確認後若無問題，將請交通旅遊處協助塗銷原來停車格。

停車格 新竹

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