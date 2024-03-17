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2年10多名青農返鄉 苗栗公館鄉黃金小鎮休區群聚效應發酵

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區青農群聚效應發酵，28歲陳紹先投入福菜產業。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區青農群聚效應發酵，28歲陳紹先投入福菜產業。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區「臥虎藏龍」，也成了青農返鄉選項，公館鄉農會發現近2年來有10多人，包括28歲陳紹先陳紹先等人投入芋頭、福菜產業，青農群聚效應發酵。

黃金小鎮休區在後龍溪畔，沖積沙壤土及乾淨的水源，孕育紅棗、芋頭、福菜等產業，公館鄉農會總幹事古雪雲說，黃金小鎮農業條件得天獨厚、人才輩出，林海明1996年以柿果產業及加工，張至程2013年以養蜂產業，分別獲得十大神農獎殊榮。

農業部「百大青農」謝富羽、邱俊閔、郭秩均、劉耀聰、張文華、張仁宗，也在相關產業獲獎無數，其中謝富羽將白、黃2種產銷履歷、無毒杭菊參賽，3年前獲得法國農產品加值協會（AVPA）舉辦的第2屆國際茶葉大賽榮獲最高殊榮特別獎，堪稱花茶界的台灣之光。

此外，在地青農李肇昌透過大數據分析，調整施肥、管理方式，獲得全國紅龍果冠軍，最年輕的青農魏銘成投入芋頭產業，種植面積10餘公頃，陳紹先投入芥菜種植3公頃，今年將擴大面積到5公頃，

古雪雲說，公館是台灣唯一紅棗專業區，農民利用草生栽培因應氣候變遷，2021年果實蠅為害嚴重，休區區域聯防生物共同防治，有效遏止果實蠅危害，另一農特產芋頭削皮覆蓋在紅棗園區，改良土壤結構及增加肥份，發揮循環經濟效益，青農挹注活力，黃金小鎮發展願景可期。

苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區青農群聚效應發酵，28歲陳紹先投入芋頭產業。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區青農群聚效應發酵，28歲陳紹先投入芋頭產業。圖／公館鄉農會提供

芋頭 苗栗縣 青農

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