東科路通車 興隆大橋下班塞爆

竹科往來竹北的重要聯絡道路東科路，在今年初全線通車，大幅緩解經國大橋及慈雲路塞車壓力，但也因此造成竹科車流轉移至興隆大橋，興隆大橋下班回堵更嚴重。縣府近期雖祭出興隆大橋下橋路口禁止左轉措施，並加強交管，但地方仍疾呼興建興隆大橋東側新橋梁，才是解決塞車之道。

竹縣府交旅處長陳盈州坦言，興隆大橋設計先天不足，因原先規畫在高鐵線路東西兩側各興建一座跨頭前溪橋梁，最後卻僅興建西側的興隆大橋；縣府將啟動東側「科技大橋」可行性研究案，未來科技大橋建成後可分流興隆大橋壓力，還能作為台知園區對外重要聯絡橋梁。

在東科路全線通車後，經國大橋車流更加壅塞，竹縣府交旅處計畫短、中、長期解方，會勘後決議3月底起上班日的下午4點到晚上8點，先於竹北下橋處禁止左轉六家五路，以快速消化車流。

不過，下橋路口禁左轉措施仍遭民眾批評無法治本，縣議員吳旭智認為，興隆大橋容量不足，即便加派交管仍無法解決塞車，已建議交旅處試辦2個月並滾動調整，但仍須興建新橋才能徹底解決。

交旅處針對興隆大橋塞車解方，中期規畫沿東科路，從竹科力行路、中興路、公道路、高鐵新竹站周邊道路實施智慧交通號誌儀控，大數據調控號誌疏導車流，長期則以興建科技大橋為解決辦法。