桃園期間限定打卡點 到日本人家作客體會屋宅空間

為慶祝青年節及桃園青年局邁入第10年，自3月10日起陸續辦理「探索夢想島 青春不一Young」系列活動，今天於桃園設計庫舉辦世界學堂設計學群學習成果展開幕及交流分享會；成果展以「到日本人家作客」的概念展示，將展區分作5個日式屋宅空間，展期至4月7日，歡迎民眾觀展。

青年局今年1月首次帶領桃園25位設計新星學生及3位設計專業顧問，參與國際設計領域交流體驗，參訪行程包含日本東京都及千葉縣等地之藝術場域、展覽、設計學校、跨國設計企業，擴增青年設計學群的國際視野，並在當地辦理創意設計挑戰賽，以創意創作展現參訪學習成果。

成果展以「到日本人家作客」的概念展示，將展區分作5個日式屋宅空間，對應本次交流過程的5個時間點，「玄關：行前準備」、「応接室：美學交流」、「座敷：教育見學」、「緣側：未來趨勢」、「茶の間：設計挑戰賽」，民眾參觀日式屋宅時，可感受到學生們滿滿的創作能量與收穫。

為了將成果圓滿的帶回家鄉展示，展場設計方面也特別以「永續展場」理念來執行，承接交流計畫眺望未來的美意，在展場使用90%紙藝工法，讓整個成果展以對環境溫柔的形式落地。

青年局長侯佳齡表示，青年局非常支持設計學群學生發展，透過世界學堂，前往日本東京都及姊妹城市千葉縣交流，展現豐沛桃園設計學群成果及文化陶冶的學習歷程。

成果展即日起於桃園設計庫正式開幕，邀請參與世界學堂交流的師生分享成果，展現日本文化陶冶交流，給予日常不一樣的體驗，歡迎民眾來觀展拍照打卡，詳情請至桃園設計庫官網查詢。