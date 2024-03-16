停車場尋車機拿大陸車牌當範例 桃市府：廠商系統有bug

桃園市中壢區中原國小地下停車場目前委外營運，有民眾發現停車場的智慧尋車系統是大陸車牌範例「京A 12A34」，笑稱「尋車系統中國化」，市議員魏筠今天下午查證後也說「資安國防問題無所不在」，呼籲市府注意；桃園市交通局表示，委外廠商強調系統是台灣自行開發，可能是最近更新版本時出問題，但應無資安疑慮。

中原國小停車場尋車系統的範例引發網友議論，有人笑稱設籍桃園的車應該叫「桃H」，而設籍台北的車是「北B」，引發一連串討論，也有人猜停車場軟硬體設備都是大陸廠商做的，台灣廠商引進更改字體時沒注意到範例內容才鬧笑話。

魏筠今天下午到現場查證情況屬實，呼籲市府注意，多把關委外業者使用的軟體及設備，以免民眾資訊被不法人士利用。

桃園市交通局表示，委外廠商強調尋車系統是台灣自行開發，因為資料要對應民眾停車位置，有聯結停車場內部網路，但沒有聯結外網，所掌握的資料也只有車牌號碼，無法從車牌號碼蒐集車籍、車主等更多資料，民眾相關個資問題基本無虞。

至於系統出現大陸車牌當範例，交通局指出，廠商正在清查原因，有可能是系統日前升級更新出了問題，目前廠商在桃園有7部機器有同樣情況，都在設法改善中。