山櫻花開了 竹北興隆路河堤增添粉色點綴

沿著竹北市興隆路旁的河堤，近日被民眾發現出現點點粉紅斑點，不少民眾驚喜竟是櫻花開了，新竹縣府農業處解釋，每年3月中旬是「山櫻花」花季，民眾若要賞花千萬把握，4月則將迎來「流蘇花」花期，同樣精彩。

新竹縣府表示，新竹縣竹北市興隆路是東西向交通重要節點，新竹縣政府自2021年於興隆路緊鄰道路的堤防坡面種植櫻花、流蘇、紫薇及其他灌木等景觀植栽，路段約3公里，興隆路一段以山櫻花和流蘇為主，中間再綴以台灣欒樹、小花紫薇等，而興隆路二段則以粉色山櫻花為主。

新竹縣府農業處指出，山櫻花在每年3月初陸續開始綻放，興隆路的櫻花則在3月中旬陸續盛開，緊鄰道路的櫻花樹可於數日內開滿粉紅色花朵，櫻花樹在風中搖曳生姿，花瓣如雪飄落，營造出一片夢幻氛圍。

由於興隆路上不僅種植山櫻花，還同時栽種有流蘇、紫薇，農業處表示，整段興隆路在春季都能看到路旁的櫻花及流蘇接連開花綻放，彷彿一幅絕美的春日風景畫，讓興隆路猶如新竹縣的「迎賓大道」。

農業處提醒，隨櫻花花季結束後，接著4月份將迎來流蘇花的綻放，流蘇的花朵嬌小玲瓏，風吹紛飛如雪，為春日增添另一道色彩，透過不同的樹種及花期季節變化營造不一樣的城市風景，是縣民運動、散步、休閒的好去處。

不過農業處也呼籲民眾千萬不要摘花、破壞枝條，因櫻花樹養成不易，呼籲民眾前來賞花勿隨意攀折開花枝條，也要落實垃圾不落地，珍惜一草一木，保持環境的整潔。