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白沙屯媽18萬進香大軍出發在即 通霄鎮公所發布配套措施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽今年往北港徒步進香的9天行程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年往北港徒步進香的9天行程。圖／拱天宮提供

白沙屯媽進香大軍出發在即，今年報名香客人數驚人地逼近18萬人，且已開始朝白沙屯拱天宮集結，苗栗縣通霄鎮公所規畫在出發、回鑾協助安排相關配套措施，除了休息區、接駁車，明晚還有表演晚會，為進香出發增添熱鬧氛圍。

白沙屯媽進香報名14日截止，香客多達17萬9971人報名，僅差29人就達18萬大關，今年香客人數驚人，比去年足足多了6萬多人，包括警方、鎮公所及廟方都提出交通管制方案、進香守則、休息地點等各項配套，提醒香客注意。

通霄鎮公所表示，明天17日晚間7點鎮公所將在拱天宮廟前停車場舉辦起駕前晚會，邀林琇琪、葉諾帆、沈建豪、林良歡、王品澔等實力派歌手帶來接連2小時的經典歌曲演唱，陪伴信眾迎接2024年媽祖徒步進香的到來。活動現場將發放數千份媽祖飾品，祝福信眾一路順遂平安。

鎮公所表示，白沙屯媽祖26日回宮前，依往例前一天會駐駕通霄慈后宮，為方便信眾迎接媽祖回鑾、有效疏運人潮，鎮公提供免費接駁專車供信眾使用，3月25日協助慈后宮到拱天宮及通霄火車站的接駁；26日規畫4條路線，包括慈后宮至拱天宮、慈后宮至通霄火車站、拱天宮至通霄火車站及海水浴場、拱天宮至後龍方向台一線上福龍宮公車站牌的接駁車。

3月25日為方便信眾休息，共安排6處住宿點，包括通霄海水浴場（設有盥洗室）、通霄國中、通霄國小活動中心、通灣慈后宮、通霄綜合活動中心演藝廳、通霄鎮通西里軍營公園；相關資訊可上通霄鎮公所官方粉絲團查詢。

白沙屯媽曾數度停駕通霄鎮公所。聯合報資料照片
白沙屯媽曾數度停駕通霄鎮公所。聯合報資料照片

海水浴場 火車站 白沙屯媽祖

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