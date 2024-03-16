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桃園農地成戶外鐵工廠 限期改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市平鎮新光路農地因鐵路地下化工程申請作為臨時辦公室和員工宿舍，但承包商在該處存放鋼材及切割處理，違法使用宛如戶外鐵工廠。圖／陳情人林先生提供
桃園市平鎮新光路農地因鐵路地下化工程申請作為臨時辦公室和員工宿舍，但承包商在該處存放鋼材及切割處理，違法使用宛如戶外鐵工廠。圖／陳情人林先生提供

桃園市平鎮新光路三段一處農地因鐵路地下化作為承包商臨時辦公室及員工宿舍，未料業者卻在該處存放鋼材並進行切割，平時還有大型機具進出，宛如戶外鐵工廠，讓附近居民飽受噪音之苦；桃園市議員黃敬平與農業局官員昨天前往會勘，確認有違規使用，限期1個月內改善，而發包工程的交通部鐵道局則表示會依契約處分業者行為。

附近居民表示，該農地並非工區，但業者去年10月開始陸續將大型機具、吊車開進去，除了存放鋼材，也有切割鋼材行為，有時清晨6時就被尖銳刺耳噪音吵醒，也曾晚上10時被噪音吵到無法入睡。

黃敬平指出，農業局去年9月核准農地可做員工宿舍和臨時辦公室等靜態項目使用，但會勘結果與送審書圖不符，鐵道局讓民眾對政府公信力蕩然無存。除了農業局原本核准的範圍有違規使用情況，核准範圍外似乎也有違反農地農用狀況，農業局應該徹查，如不能限期改善，應廢止許可。

農業局與鐵道局昨到現場會勘，都認定承包商有違規使用情況，除限期1個月內改善，後續為避免噪音擾民，也會加裝阻隔設施。

噪音 農地 鐵道

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