聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣持有竹市土地 淪私用要補稅

聯合報／ 記者郭政芬張裕珍陳俊智胡蓬生／連線報導
新竹縣政府位於新竹市曙光國小周邊的土地因2022年都更前有民眾占用情況，被竹市追討2018年到2022年的地價稅。記者張裕珍／攝影
新竹縣政府位於新竹市曙光國小周邊的土地因2022年都更前有民眾占用情況，被竹市追討2018年到2022年的地價稅。記者張裕珍／攝影

新竹縣政府在新竹市持有多筆土地，最近被新竹市政府追討5年份的地價稅，總額高達1500萬元，令竹縣民代不解「過往公務機關都有默契，為什麼突然就要繳稅」；新竹市政府解釋，去年執行地價稅稅籍清查作業，發現竹縣土地有被占用及未供公共使用情況，按照規定就是得補徵地價稅，金額則是依基本稅率計算。

據了解，各縣市政府可能因民眾抵繳遺產稅等情而持有其他縣市土地，若做為道路或其他公共目的使用，一般不會課稅，但如果非公共用途且持有縣市因此獲利，就有稅費問題；桃園市財政局表示，桃園在竹市持有的土地均為公用，其他縣市雖有土地被民眾占用而收取使用補償金，但金額不多，被課徵的稅款一年也只有數百元。苗栗縣財政處則表示沒有竹市土地。

新竹縣議員徐瑜新不解縣府為何會被追討高額稅費，指竹縣有許多國有財產局土地，「難道縣府也可以向國稅局課稅」。

新竹縣府財政處長彭惠珠解釋「免稅並非理所當然」，此次補徵稅款的土地多位於竹市都更範圍，只要不符規定，依稅捐稽徵法都要補徵5年地價稅。

新竹市稅務局指出，新竹縣市1982年分家後，竹縣在竹市持有2100多筆土地，去年執行地價稅稅籍清查時發現有323筆非公共使用，需要補徵，單筆課徵金額最高是竹市曙光國小附近建地，5年合計145萬元，其次是仁愛街附近土地，5年共104萬5千元。此次補徵稅額超過1500萬元，未來竹市向竹縣課徵的地價稅也會從860萬餘元提高到1200多萬元。

針對竹市課稅，彭惠珠表示縣府會先用第二預備金支應，未來則會向占用戶收取租金或補償金，雖然收取辦法有待研議，但補償金不會少於地價稅。

新竹 桃園 補償金

延伸閱讀

地價稅納稅人高齡化 財產集中「戰後嬰兒潮」世代

獨／竹縣323筆位於竹市土地 遭市府裁定補徵千萬地價稅

竹市826名合格居家保母 竹市府增不定期稽查訪視

詐領助理費竹縣議員鄭昱芸將入獄 竹縣缺額將補選 鄭：尊重司法

相關新聞

桃園農地成戶外鐵工廠 限期改善

桃園市平鎮新光路三段一處農地因鐵路地下化作為承包商臨時辦公室及員工宿舍，未料業者卻在該處存放鋼材並進行切割，平時還有大型...

竹縣持有竹市土地 淪私用要補稅

新竹縣政府在新竹市持有多筆土地，最近被新竹市政府追討5年份的地價稅，總額高達1500萬元，令竹縣民代不解「過往公務機關都...

台3線埋設石門水庫聯通管 啟動

被譽為「珍珠串」計畫的石門水庫至新竹聯通管工程正式啟動，將在新竹縣關西鎮至橫山鄉之間埋設長達11公里的2米直徑原水管，水...

青埔設多功能場館 教局：審慎評估

桃園航空城與青埔交界區域發展快速，近期加上橫山書法館等重大建設啟用，建商大量推案。議員指當地人口不斷成長，但缺乏運動場館...

中央再加碼航空城拆遷戶 7大項兌現張善政去年多數承諾

行政院宣布7項加碼補助航空城開發案拆遷戶，除了加碼在補助拆遷戶在開發區重建或購屋也能補助，其他加碼和桃園市長張善政與團隊...

加速桃園航空城開發！鄭文燦指示先建後遷 將保障拆遷戶居住權益

為統籌協調桃園航空城核心計畫規劃、開發等事宜，務實加速計畫推動，行政院副院長鄭文燦11日於行政院主持「行政院推動桃園航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。