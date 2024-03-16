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竹縣持有竹市土地 淪私用要補稅
新竹縣政府在新竹市持有多筆土地，最近被新竹市政府追討5年份的地價稅，總額高達1500萬元，令竹縣民代不解「過往公務機關都有默契，為什麼突然就要繳稅」；新竹市政府解釋，去年執行地價稅稅籍清查作業，發現竹縣土地有被占用及未供公共使用情況，按照規定就是得補徵地價稅，金額則是依基本稅率計算。
據了解，各縣市政府可能因民眾抵繳遺產稅等情而持有其他縣市土地，若做為道路或其他公共目的使用，一般不會課稅，但如果非公共用途且持有縣市因此獲利，就有稅費問題；桃園市財政局表示，桃園在竹市持有的土地均為公用，其他縣市雖有土地被民眾占用而收取使用補償金，但金額不多，被課徵的稅款一年也只有數百元。苗栗縣財政處則表示沒有竹市土地。
新竹縣議員徐瑜新不解縣府為何會被追討高額稅費，指竹縣有許多國有財產局土地，「難道縣府也可以向國稅局課稅」。
新竹縣府財政處長彭惠珠解釋「免稅並非理所當然」，此次補徵稅款的土地多位於竹市都更範圍，只要不符規定，依稅捐稽徵法都要補徵5年地價稅。
新竹市稅務局指出，新竹縣市1982年分家後，竹縣在竹市持有2100多筆土地，去年執行地價稅稅籍清查時發現有323筆非公共使用，需要補徵，單筆課徵金額最高是竹市曙光國小附近建地，5年合計145萬元，其次是仁愛街附近土地，5年共104萬5千元。此次補徵稅額超過1500萬元，未來竹市向竹縣課徵的地價稅也會從860萬餘元提高到1200多萬元。
針對竹市課稅，彭惠珠表示縣府會先用第二預備金支應，未來則會向占用戶收取租金或補償金，雖然收取辦法有待研議，但補償金不會少於地價稅。
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