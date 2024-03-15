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桃園美術館聯手南韓現當代美術館 書法藝術7月重磅登場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市立美術館將與南韓國立現當代美術館將於7月在橫山書法藝術館分館，聯手書法年度特展。圖／桃園市立美術館提供
桃園市立美術館將與南韓國立現當代美術館將於7月在橫山書法藝術館分館，聯手書法年度特展。圖／桃園市立美術館提供

桃園市立美術館今天宣布年度重點展覽，將與南韓國立現當代美術館（MMCA）7月於橫山書法藝術館分館，聯手展出「美術館裡的書：南韓現當代書法」特展，聚焦南韓現代書法，也是南韓難得一見重要現當代書法作品首次亮相。

桃美館表示，這次跨國館際合作自2020年即開始接洽，2023年文化局長邱正生率團赴南韓考察並與MMCA現場洽談、商討館際展覽合作的主要方向，簽約確立桃美館與MMCA首次合作共同主辦展覽，將以南韓書藝策展為主軸，開啟書法藝術於東亞現當代藝術中的對話路徑。

橫山書法藝術館為首座台灣公營的書法藝術主題館，以建構國際書法藝術基地為目標，持續推進書法於不同地緣之間策展。

MMCA為南韓國家級美術館，以舉辦南韓現當代藝術以及國際交流展著名，2020年更開南韓美術風氣之先，首度將南韓現代書法作為展覽主題，將書法納入現代美術館的專業策展進行展示和討論。展覽預計自2024年7月6日起至10月21日於橫山書法藝術館展出，最新展覽及活動消息請至桃園市立美術館官方網站查詢。

南韓 桃園 美術館 藝術館

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