獨／竹縣323筆位於竹市土地 遭市府裁定補徵千萬地價稅

新竹市境內有多筆新竹縣土地，近期遭竹市裁定補徵5年地價稅，以及去年核課在案的應納地價稅和房屋稅，金額共1500多萬，這讓竹縣民代不解「為什麼突然就要繳稅？」對此，新竹市府回應，去年執行地價稅稅籍清查作業時，發現竹縣有土地有被占用及未供公共使用，應按基本稅率補徵地價稅。

新竹縣議員徐瑜新不解，新竹縣市公務機關過往都有默契，舉例來說，新竹縣內也有許多國有財產局的土地，難道縣府也會去課徵該局的地價稅嗎？對此，竹縣府財政處長彭惠珠回應，竹縣有多筆土地座落在竹市，公有土地並非理所當然免稅，可能被占用或未做公有使用，必須是公用才能免稅，這次補徵稅多位於竹市都更土地的範圍，只要不符合地價稅的免稅規定，依照稅捐稽徵法的規定，都要補徵5年的地價稅。

新竹市稅務局指出，去年執行地價稅稅籍清查作業時，發現新竹縣有土地有被占用及未供公共使用，已不符合土地稅減免規則第7條第1項第1款規定，應按基本稅率補徵地價稅。

新竹縣市在1982年分家後，目前在新竹市有2100多筆竹縣土地，2022年約有860多萬元地價稅收入，去年清查出縣府土地共有323筆需要補徵，補徵約1700多萬元，去年已先跟竹縣稅務局溝通確認，清查後可替市庫多挹注380萬元稅款，課徵竹縣土地地價稅可到1200多萬元。

其中，新竹市曙光國小對面土地為補徵地價稅最大筆土地，因為清查出過去有占用情形，從2018年到2022年需要補徵地價稅，5年合計145萬元，至於去年則因啟動都更免稅，目前有建商推案，正在興建住宅大樓。補徵地價稅第二大筆為仁愛街附近土地補徵104萬5千元。

針對土地被占用的部分，彭惠珠回應，地價稅的納稅人是土地所有權人，該地屬於新竹縣政府，但可向占用戶收租金或使用補償金，這筆費用是公告地價的百分之五，新竹市課地價稅是百分之一，若竹縣有確實收這筆補償金，不會少於地價稅。

桃園市財政局初步回應，桃園市政府在新竹市持有的土地均為公用，目前沒收到要繳稅的通知，不過桃園在其他縣市有土地被民眾占用做私人用途，市府有向民眾收使用補償金，因為有收入，所以有被徵收地價稅，金額不多，只有幾百元而已；苗栗縣財政處長郭春美則表示苗栗縣目前在竹市未持有土地。