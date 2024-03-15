好吵！桃園農地違法當戶外鐵工廠 農業局限期改善

桃園平鎮新光路三段135巷社區旁的農地，因鐵路地下化工程申請臨時使用作為辦公室及員工宿舍，卻違法使用，在該範圍內切割、存放鋼材，還有大型機具進出，宛如戶外鐵工廠，造成周邊鄰居飽受噪音所苦。桃園農業局今前往會勘，要求限期1個月內改善，再由都發局量測違反範圍開罰6至30萬元罰鍰。

鐵道局回應，將於1個月內要求承包商改善，並加強管理，至於違反雙方契約後續按規定開罰。

陳情人林先生表示，原以為是營造商違規使用農地，後來確認有核准使用，但核准的使用項目是員工宿舍及辦公室使用，並非施工的工區，約去年10月開始，該範圍出現大型機具、吊車進出，還有發電機發出低頻聲響，也有鋼材加工切割聲，質疑營造廠違規使用。

林先生說，噪音不定時發生，最早早上6時就有聲音，也曾超過晚上10時還出現，遮雨棚遇下雨聲響也大，過去跟警方及環保局反映，對方當下停工後又繼續施工，且僅距離社區2公尺遠，周邊住戶真的深受困擾。

市議員黃敬平表示，農業局於去年9月核准平鎮區平安段170等7比地號，僅准許作為員工宿舍及臨時辦公室等靜態使用項目，今天會勘發現現場狀況與送審書圖根本不相符，質疑鐵道局讓民眾對政府公信力蕩然無存。

黃敬平說，工區與社區只隔了一堵牆，工地有任何噪音一定會直接衝擊到社區，居民求助無門已經忍無可忍。除原本農業局核准的用地範圍內違規使用外，用地範圍以外的農地似乎也有違反農地農用的狀況，農業局應徹查，如果鐵道局未按照原核定內容使用土地，應限期改善，若仍未改善就應該廢止原本的核定許可。

農業局農地管理科長佘漢榮表示，現場170地號使用情形與原計畫書圖不符，違規使用部分將移請都市發展局逕行依法裁處，開罰6至30萬元，現場未符原計畫書圖使用部分，基於其為重大建設所需用地，原則給與鐵道局1個月限期改善。

鐵道局回應，今實際到現場了解情況，會於限期1個月內改善，針對噪音問題也會加裝阻隔設施，並加強加強管理，至於違反雙方契約後續按規定開罰。

環保局說，今年3月4日派員會同附近社區民眾測量全頻均能音量61.9分貝，未超過噪音管制標準67分貝，於3月6日及12日派員稽查，現場未作業，已責成業者晚上10時起至翌日上午8時禁止使用動力機具。

環保局表示，今會勘結論有關遮雨棚及停車噪音，請施工單位鋪設吸音材料、增設隔音牆且車輛勿有怠速行為。有關單位及社區民眾已創建群組，以即時掌握訊息，若居民陳情噪音汙染狀況，將派員前往稽查。