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養金絲雀帶出眷村故事 藉老物件了解1960年代眷村生活

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「大家來養金絲雀：眷村時代的家庭副業」行動成果展將於3月23日至4月7日，於桃園中壢馬祖新村眷村文創園區8號眷舍開展。圖／桃園文化局提供
「大家來養金絲雀：眷村時代的家庭副業」行動成果展將於3月23日至4月7日，於桃園中壢馬祖新村眷村文創園區8號眷舍開展。圖／桃園文化局提供

「大家來養金絲雀：眷村時代的家庭副業」行動成果展將於3月23日至4月7日，於桃園中壢馬祖新村眷村文創園區8號眷舍開展；另外於3月30日在馬祖新村眷村文創園區馬村創作工房辦理「大家來養金絲雀：1960年代眷村的家庭副業」市民協作工作坊，透過老照片認識以往的眷村日常，歡迎市民朋友免費報名參加。

行動成果展以今年「桃園眷村指南合作出版及遷移記憶調查研究案」研究成果為基礎，透過轉譯方式將桃園眷村故事變成適合社會大眾能理解的文化資源，以展板及展示箱的方式呈現，循序漸進地透過1位憲兵軍官的遷徙故事，微觀大時代桃園的眷村生活。

1950到1960年代的台灣正興起家庭副業，在眾多家庭副業當中又以「養鳥熱」為一大重點，軍眷飼鳥計畫有著亮眼成績，不過一窩蜂地興起接著是一窩蜂地沒落，後來養鳥熱的崩盤也讓大家看見了軍眷家庭副業的興衰。成果展也於展示箱中呈現當時代的物件樣貌，參觀民眾也可藉由老物件了解到1960年代的眷村生活軌跡。

這次市民協作工作坊邀請中央大學歷史研究所副教授兼文學院學士班主任蔣竹山、台灣大學地理系副教授洪廣冀帶領及分享，討論內容將從桃園眷村鐵三角馬祖新村、太武新村及憲光二村出發，讓更多桃園市民參與在地文史的詮釋，實踐文化公民參與，透過雙向分享及蒐集眷村文化相關資訊，共同建構在地知識學，傳達與教育推廣桃園眷村文化給參與者，歡迎有興趣者可自行上網報名。

行動展以巡迴方式，將於5月將在憲光二村展出，詳細資訊可上Facebook搜尋「藝遊桃園-桃園市政府文化局」查詢。

文創 桃園 眷村 馬祖

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