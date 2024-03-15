8至11樓集合住宅公安申報至3月底 桃園建管處：未報受罰
桃園市政府建管處表示，為確保高樓層集合住宅公共安全，讓住戶安心住，今年擴大辦理8至11層住宅大樓應申報公共安全，自今年1月起就通知全桃園須申報的社區配合，距離公安申報期限只剩下兩周，未依時間內申報或沒有申請展延者，將依建築法第91條規定裁罰新台幣6至30萬。
建管處今年除了擴大辦理8至11層樓集合式住宅的公安申報，接下來也將研議6層樓的社區也要申報，為協助社區居民做好居住公共安全，建管處也編列4300萬元的公寓大廈修繕補助，其中也有專門加強公共安全相關的修繕補助，各社區管理組織可以提出申請。
建管處處長莊敬權說，透過定期的公安申報制度，經由專業機構確認社區建築物設備是否符合安全規定，例如防火門年久失修導致閉合問題等常見缺失，經由加強檢視保障民眾逃生安全，鑒於過去高雄城中城大火造成生命財產嚴重傷害，呼籲各社區要謹慎看待公共安全檢查。
建管處表示，建築物公共安全檢查可視為住戶、使用者的安全御守，建管處針對各類建築有排定申報期程，首季為集合住宅，接下來不同使用目的建物也將收到通知，請依規定提出申報，集合住宅社區如果真的來不及申報，務必辦理展延，相關問題也可詢問建管處。
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