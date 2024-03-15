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竹北市攜手企業推太陽能電子紙智慧站牌 今起上路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所攜手亞旭電腦，試辦太陽能電子紙智慧站牌今天正式上路，將在天后宮站、竹北市公所站試行1年，提供乘車民眾即時公車到站資訊。圖／公所提供
竹北市公所攜手亞旭電腦，試辦太陽能電子紙智慧站牌今天正式上路，將在天后宮站、竹北市公所站試行1年，提供乘車民眾即時公車到站資訊。圖／公所提供

新竹縣竹北市推動智慧交通網絡向前邁進一步，竹北市公所攜手亞旭電腦，試辦太陽能電子紙智慧站牌今天正式上路，將在天后宮站、竹北市公所站試行1年，提供乘車民眾即時公車到站資訊。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市為創新創業創意的城市，為鼓勵企業進行各項智慧科技實驗，特以專案合作方式提供POC實驗場域，其中就與國內網路通訊設備製造領導廠商亞旭電腦合作，推動太陽能電子紙智慧站牌，今天正式開通，在天后宮站、竹北市公所站試行1年，乘車民眾可以透過電子紙站牌看到即時公車的到站資訊，包含還有幾分鐘到站以及末班車已駛離等狀態，便利民眾做時間調配。

鄭朝方進一步表示，目前試辦的天后宮站及竹北市公所站為本所建置維護的公車站點，由於電子紙站牌體積小且為無佔用空間問題，可直接架設在候車亭上，更能透過後端技術整合行經站點的所有公車資訊，也與新竹縣公車動態資訊app同步零落差>

另一優勢為不再需要佇立多支站牌，減少通行阻礙，符合竹北市推動的減法建設，讓竹北成為工程師實踐夢想的希望科技城。

市公所補充，電子紙顯示技術，是依靠環境照亮，如同一張紙，耗電量極小且在陽光下仍清晰可見，使用的是太陽能模組發電，符合節能環保的特性，一般應用在電子教科書、電子報紙、電子標籤、電子病歷等領域，現在擴大使用層面並放大其特性運用於站牌，而未來乘車民眾也能透過螢幕瞭解竹北市各大活動訊息、掌握竹北脈動。

公車 北市 天后宮

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