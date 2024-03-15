9月大男嬰被保母一手撥翻！頭份托嬰中心疑似不當照顧

苗栗縣頭份市一家托嬰中心傳出有保母疑似不當照顧的情況，9個多月大的男嬰爬行到保母座椅下方，但被保母隨手一撥在地板上翻滾離開；苗栗縣政府社會處表示，昨天已派員關注此事，初步看來這名保母的動作顯得粗魯，不夠體貼，但還不到虐待、不當照顧程度，將調閱近一個月的監控畫面檢視，這名保母如有其他不適當或粗魯行為，將要求托嬰中心改善，並評估這名保母是否還適任。

縣議員陳光軒表示，男嬰母親因最近北部的虐嬰案，讓她特別注意托嬰中心的監視器畫面，從手機監看，沒想到才一看畫面，就看到孩子被老師用被子直接蓋住頭，隨後小男嬰爬到老師座椅下方，當時老師也沒關心，後來對方要將孩子移開，卻是一手大力地將孩子撥開，小男嬰直接左臉著地翻摔出去，老師雖發現男嬰面部著地翻摔，仍無關緊要轉頭回去滑手機，站立一旁的另一名老師也沒關心，像沒發生任何事一樣，繼續做著自己的事。

他說，家長發現後立刻到托嬰中心要求檢視畫面，才從中心的手機畫面翻攝部分影像，但進一步要求提供更多監視器畫面時，卻遭業者斷然拒絕。

陳光軒說，他和家長取得聯繫，馬上將畫面提供給縣府社會處要求調查，並諮詢律師了解當事家長的相關權利義務，也建議家長盡早帶小朋友至醫院檢查身體。此事還未能完整檢視其他被拒絕調閱的畫面，無法確定是否有更離譜的照顧行為，但就目前畫面確有不當照顧的情況，園所內任由小嬰兒爬行，人員疏於照顧，是否為常態，有待縣府介入釐清。

社會處長張國棟表示，托嬰中心這名保母的照顧方式有待加強，不夠仔細體貼，但還未到不當照顧或虐待的程度，將檢視近一個月的監控畫面進一步了解及處置。