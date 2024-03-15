詐助理費 確定入獄 竹縣議員鄭昱芸遺缺 將補選

無黨籍新竹縣議員鄭昱芸被控涉詐領助理費案，判刑3年8月徒刑，並褫奪公權2年確定，鄭昱芸說尊重司法，因芎林鄉僅1席次，任期也未達二分之一，缺額將補選，芎林前鄉民代表劉代洋、前縣議員余筱菁都有可能參選。

鄭昱芸2018年12月25日起擔任新竹縣第19屆縣議員，被控以人頭詐領21萬餘元助理費，一審依貪汙治罪條例，判刑7年4月，二審改判3年8月徒刑，褫奪公權2年，最高法院最近駁回上訴而定讞，並通知檢方啟動防逃機制，鄭確定入獄，縣議會收到中央選舉委員會公文後，將啟動解職程序，並公告3個月內完成補選。

上次與鄭昱芸對決，以300多票落敗的劉代洋語帶保留，強調還在與家人、朋友商量，當然希望能再拚一次，不過會跟親友討論完後給支持者一個答覆，未來縣議員補選，還是希望能代表國民黨出戰，希望能凝聚黨內共識。

余筱菁於去年曾投入立委選戰卻因綠營分裂落敗，她表示，目前還未考慮是否投入補選，不過任何可能都「不排除」，她現在雖無民代職務在身，卻仍然服務大新竹各鄉鎮民眾，或許有機會的話會考慮參與補選也不一定。