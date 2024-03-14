桃園廣一停車場前瞻預算卡關 恐釀捷運綠線進度延宕
桃園市政府計畫在桃園火車站後站興建「廣一停車場」，建設經費7億元已提前瞻計畫3.5億元補助，但因前瞻經費已無餘裕，工程進度卡關；桃園市長張善政與市府團隊今天利用立法院交通委員會考察機會向中央喊話，指停車場影響捷運綠線的工程品質與進度甚深，有急迫性。立委萬美玲與魯明哲今出席會議，也要求交通部全力支持。
桃園市交通局表示，廣一停車場旁就是捷運綠線的地下軌道，如果軌道工程挖好才挖停車場地下室，軌道恐因土壤密實與壓力變化上浮，對於綠線完工進度與品質有很大影響，有必要在綠線潛盾機通過之前施作。
交通部長王國材表示，前瞻針對改善停車問題前後2次共編260億元，各縣市都有提申請，均核配完畢，桃園有17案通過核定，但廣一停車場不在17案中。
對於王國材說法，立委萬美玲無法認同。她表示，因應鐵路地下化及區域建設發展的交通需求，廣一停車場的興建計畫2年前就提出，部長當時也有到桃園會勘，有承諾補助3.5億元用前瞻計畫經費執行，怎麼可以今天到現場會勘改口說沒有，部長應該說清楚。
面對質問，王國材尷尬笑問其他官員「我有講3.5億嗎」，接著又對萬美玲說「現場不要講這個」；王國材解釋，前瞻改善停車核定桃園的17案中，市府雖撤回文化局前廣場停車場興建計畫，但該案補助只有1.7億元，如果撥給廣一，尚不足1.8億元，目前要等4月底盤點各縣市前瞻計畫工程結餘款有多少，所以暫時沒有辦法給肯定答案
「明年以後的計畫用明年以後的錢，今年能執行的先執行。」桃園市長張善政表示，廣一停車場箭在弦上，勢必要趕快發包，不然會影響捷運綠線的進度。很多縣市拿到了前瞻經費，但計畫遲緩，甚至還沒有發包，中央政府這個時候應該可以做經費的彈性運用，至於還沒有發包的工程，可以等520之後的新政府寫新計畫支持。
另外，桃園鐵路地下化目前面臨文資保存議題，指桃園站未來規劃的開發範圍有可能挖到古蹟或遺構，使完工期程出現變數；對此，張善政指示捷運局長劉慶豐分享經驗，劉慶豐也不藏私，強調放下身段、主動出擊很重要。
萬美玲提到，桃園鐵路地下化1048億元預算已經用罄一事，指地下化還有許多工程未進行，未來隨物價波動，可能要追加預算，希望追加預算由中央負擔；王國材表示，公共建設經費因過去2、3年間的物價波動成長了25%到30%，確實有些計劃需要調整，將納在後續的修正計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言