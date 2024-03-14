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「竹縣門面」光明六路雜草叢生破壞市容 居民盼統一植栽

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員蔡蕥鍹表示，她接獲附近居民陳情，表示人行道屢遭亂丟垃圾，植栽也因缺乏管理導致人行道雜草叢生。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹表示，她接獲附近居民陳情，表示人行道屢遭亂丟垃圾，植栽也因缺乏管理導致人行道雜草叢生。圖／議員蔡蕥鍹提供

新竹縣竹北市光明六路為新竹縣重要門面，但莊敬路至自強路段雙向人行道卻雜草叢生，還常遭丟棄垃圾，影響市容美觀。新竹縣議員蔡蕥鍹表示，她接獲附近居民陳情，表示人行道屢遭亂丟垃圾，植栽也因缺乏管理導致人行道雜草叢生，盼縣府在雙向人行道周邊種植植栽並管理環境，維護市容景觀。新竹縣工務處也表示，將由委外廠商巡查維護。

蔡蕥鍹指出，光明六路人車流量大，也是新竹縣重要門面，希望縣府編列相關經費，加強綠美化及環境管理，建議於該區種植特色植物並設置相關簡介，既美化整體市容還可提升教育意義。

某社區主委也表示，莊敬路至自強路段雙向人行道當初縣府花了錢綠化，就是希望整體環境和觀感更好，但如今卻沒有養護，導致雜草叢生、任由植栽自生自滅，且有的人行道有植栽，有的沒有，導致凌亂不堪，希望未來可種植同系列有系統性的植栽，比較有整體性，像是如果要種杜鵑櫻花就一路過去，不要東一塊、西一塊。

蔡蕥鍹也說，即使人行道部分區域有種植栽，但也沒有做好維護管理，導致雜草叢生，希望相關單位派員現勘，檢視該區段需改善之處，落實定期維護管養，以維市容景觀，至於種植的植栽，也希望不要有惡臭、容易有落葉的的品種。

新竹縣工務處表示，有關光明六路一段莊敬南路至自強南路間，為縣府縣道120線範圍，工務處均定期由委外廠商巡查草花及灌喬木生長情況並維護，至於植栽帶遭民眾丟棄生活垃圾，將請廠商處理；另外提醒民眾應提升公德心，勿亂丟棄垃圾，以維市容。

新竹縣竹北市光明六路為新竹縣重要門面，但莊敬路至自強路段雙向人行道卻雜草叢生，還常遭丟棄垃圾，影響市容美觀。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市光明六路為新竹縣重要門面，但莊敬路至自強路段雙向人行道卻雜草叢生，還常遭丟棄垃圾，影響市容美觀。圖／議員蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹指出，光明六路人車流量大，也是新竹縣重要門面，希望縣府編列相關經費，加強綠美化及環境管理。圖／議員蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹指出，光明六路人車流量大，也是新竹縣重要門面，希望縣府編列相關經費，加強綠美化及環境管理。圖／議員蔡蕥鍹提供
某社區主委表示，莊敬路至自強路段雙向人行道當初縣府花了錢綠化，就是希望整體環境和觀感更好，但如今卻沒有養護，導致雜草叢生、任由植栽自生自滅。圖／議員蔡蕥鍹提供
某社區主委表示，莊敬路至自強路段雙向人行道當初縣府花了錢綠化，就是希望整體環境和觀感更好，但如今卻沒有養護，導致雜草叢生、任由植栽自生自滅。圖／議員蔡蕥鍹提供

人行道 新竹 杜鵑 櫻花 綠美化 蔡蕥鍹

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