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中央地方達共識！TPASS助攻機捷運量 採購車廂方案拍板

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法院交通委員會今天到桃園考察地方重大建設，桃園市政府就機場捷運列車採購案與交通部討論後，達成先採購10列與經費分攤比例的共識。記者陳俊智／攝影
立法院交通委員會今天到桃園考察地方重大建設，桃園市政府就機場捷運列車採購案與交通部討論後，達成先採購10列與經費分攤比例的共識。記者陳俊智／攝影

新冠肺炎疫情過後，機場捷運TPASS通勤月票助攻下運量提升，負責營運的桃園市政府有意採購15列新車，希望擁有產權的交通部能全額補助，但今天在立法院交通委員會考察時與交通部官員討論後，達成先採購10列與經費負擔比例共識。

機場捷運橫跨桃園、新北和台北，提供機場旅客及沿線居民往訪3地需求，2017年通車後，曾經平均日運量達7.6萬人，但2020年遇到新冠疫情下滑至3.7萬人，直至去年疫情穩定才逐漸恢復，在TPASS助攻下，今年達到10萬人水準；據悉，桃園捷運公司評估現有列車無法應付未來第3航廈啟用及地方都市開發的龐大人潮，希望添購9列直達車和6列普通車，去年趁與中央討論機捷產權移轉案機會，同步提出增購需求，爭取全額補助。

鄭文燦12日視察機捷及TPASS使用情況，提出採購6列直達車和4列普通車方案，其中直達車採購經費由中央補助84%，採購經費大約60億元，中央與地方大約各負擔一半；張善政12日表示沒聽過政院所提版本，但事隔2天，立法院交通委員會今天到地方考察，市府與交通部達成先採購10列的共識。

立法院交通委員會今天一早先在桃園市政府聽取中央與地方官員簡報，除了委員會成員魯明哲與邱若華，立委牛煦庭也到場關心，中央官員則有交通部長王國材、鐵道局長楊正君等人出席；據悉，市府官員簡報時仍努力爭取全額補助，但與中央官員交換意見後，考量採購列車有急迫性，從採購到交車也需一段時間，因此達成共識。

桃捷公司表示，鄭文燦副院長日前提出政院方案後，桃捷立即進行相關評估，雖與原先期待方案有落差，但考量增購案已經商討多年未能啟動，如依照原方案繼續協調，恐會曠日廢時。桃捷公司感謝中央支持，現階段將採納政院版本，但仍會在車廂數量與經費比例上繼續爭取中央支持，期待中央考量機捷的特殊性，未來給予正面的回應。

魯明哲表示，機捷採購列車採政院「6直4普」方案已在早上會議決議，希望相關行政作業趕快進行，盡快定案，至於未來是不是有更多機會爭取中央經費，是未來努力的方向；牛煦庭則說，機捷肩負國門旅客及北北桃跨域疏運，是國家重要建設，希望中央看在桃捷過去疫情期間虧損嚴重財務吃緊，能給多一點補助，但採購列車事關整體運能與民生需求，再拖下去也不是好事，未來會繼續為地方爭取更多資源。

立法院交通委員會今天到桃園考察重大建設，關於機場捷運列車採購方案，立委魯明哲（左起）、桃園市長張善政與交通部長王國材等人討論熱絡。記者陳俊智／攝影
立法院交通委員會今天到桃園考察重大建設，關於機場捷運列車採購方案，立委魯明哲（左起）、桃園市長張善政與交通部長王國材等人討論熱絡。記者陳俊智／攝影
立法院交通委員會今天到桃園考察重大建設，關於機場捷運列車採購方案，立委魯明哲（左起）、桃園市長張善政與交通部長王國材等人討論熱絡。記者陳俊智／攝影
立法院交通委員會今天到桃園考察重大建設，關於機場捷運列車採購方案，立委魯明哲（左起）、桃園市長張善政與交通部長王國材等人討論熱絡。記者陳俊智／攝影

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