新竹縣四月起8場免費青年聯誼助脫單 參與還可抽機票

新竹縣青年成家系列活動今年主打「幸福釀造事」，結合青年的喜好推出8場免費聯誼，參加活動有機會抽機票，歡迎在新竹縣居住、就業、就學的青年及國際友人參加，透過聯誼找到幸福，即日起至4月11日止開放首場「趣心事」互動型派對戲的線上報名，男女各限量20名。

新竹楊文科指出，成家立業是人生重要的里程碑，縣府教育局搭起橋樑舉辦青年成家系列活動，報名人數一年比一年踴躍，累計已有近千名青年男女報名，去年還接獲一則參加活動交往進而走入婚姻的喜訊。

教育局長楊郡慈表示，今年嚴選8個主題，鎖定青年喜好的手作、公益、動腦解謎、派對遊戲類、樂園及類露營野餐、國際舞蹈等類別，從4月到11月推出「趣心事」趣玩Party遊戲、「暖心事」終結孤單做公益、「甜心事」甜蜜心房烘焙、情人節特別企劃「動心事」結合「樂心事」一起舞動幸福與夢幻樂遊、「美心事」花現浪漫花藝創作、「療心事」戶外類露營野餐趣、「解心事」沉浸式解謎遊戲拉進彼此距離等系列活動，透過趣味互動、團隊合作、簡單紓壓及流行生活等多元化的內容，讓青年能夠享受交友的過程並找到志趣相投的另一半。

教育局指出，每場主題活動都與新竹縣家庭教育中心合作融入情感教育課程，提升竹縣青年兩性關係經營能力與溝通技巧，一起開啟幸福並邁向成家之路。另外，也加碼推出戀愛助攻好禮，場場有機會獲得如電影票、便利商店電子票券或精美風格禮品，凡是參與8大主題活動的參與者，就有機會獲得亞洲線機票。

歡迎有興趣的單身青年男女踴躍報名：https://www.surveycake.com/s/3V9zr。