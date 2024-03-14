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機車格不足！桃園棒球季一位難求 交通局出手增設4月收費

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
樂天桃園棒球場鄰近機捷A19站，周邊機車格過少，導致無處可停冒險停在人行道，桃園交通局回應，會勘後將20格汽車格塗銷，畫設120格新車格，預計4月開始計次收費1次30元。記者翁唯真／攝影
樂天桃園棒球場鄰近機捷A19站，周邊機車格過少，導致無處可停冒險停在人行道，桃園交通局回應，會勘後將20格汽車格塗銷，畫設120格新車格，預計4月開始計次收費1次30元。記者翁唯真／攝影

樂天桃園棒球場鄰近機捷A19站，周邊還有環球百貨、桃園會展中心等，每到球季總吸引許多球迷進場支持，不過有民眾反映，周邊機車格過少，導致無處可停冒險停在人行道，加上TPASS月票上路後轉成通勤族增加，希望市府能增設停車格。桃園交通局回應，會勘後將20格汽車格塗銷，畫設120格新車格，預計4月開始計次收費1次30元。

樂天桃園棒球場位於中壢青埔文康路及領航北路口，周邊停車格眾多，市議員黃崇真表示，棒球場附近機車停車空間嚴重不足，導致賽季時球迷騎車前往看球總有機車違停於退縮空間，造成行人安全疑慮，加上現在有通勤月票，許多通勤族會騎機車前往捷運站轉乘，機車格不足問題也更雪上加霜，汽車格改成機車格有其必要性，且增設機車格要收費也合理。

黃崇真說，青埔地區逐漸發展，類似問題只會愈來愈多，近期也收到許多店家陳情，希望老街溪周邊部分汽車停車格也能改為機車停車位，讓機車族不會有無位可停窘境，將請交通局也來檢討。

交通局停車管理工程科長張聖杰表示，因應通勤族增加，青埔地區交通席管轉變，衍生出許多民眾將機車停放在退縮人行道空間，壓縮行人通行空間加危險，因此會勘決議，將將文康路及領航北路口共20格汽車格位塗銷，改畫設為120格機車格，預計4月開始計次收費，周一至周五上午8時至晚上8時收費，1次30元。

張聖杰說，塗銷20格車格，球迷也無需過度擔心汽車沒地方停，棒球場周邊還有其他的停車場，加上賽事期間主要提供大客車停放的文智停車場，也會開放供球迷停放汽車。

樂天桃園棒球場鄰近機捷A19站，周邊機車格過少，導致無處可停冒險停在人行道，桃園交通局回應，會勘後將20格汽車格塗銷，畫設120格新車格，預計4月開始計次收費1次30元。記者翁唯真／攝影
樂天桃園棒球場鄰近機捷A19站，周邊機車格過少，導致無處可停冒險停在人行道，桃園交通局回應，會勘後將20格汽車格塗銷，畫設120格新車格，預計4月開始計次收費1次30元。記者翁唯真／攝影

人行道 桃園 通勤族

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