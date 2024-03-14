虐童案風暴下勇敢前行 苗栗家扶周六辦獎助學金頒獎

台北市虐童案引發社會關注，也讓第一線社工人員滿是感慨，情緒低落，苗栗家扶中心除緊急安撫、鼓勵並分享討論心情，凝聚信心，也有熱心企業送花打氣；該中心表示，目前人力已補足，這學期獎助學金缺額也在近日順利募足，虐童案可能引發的負面效應還要再觀察。

苗栗家扶中心為鼓勵勤奮好學的莘莘學子，將在本周六（16日）舉辦「這次我能獨當一面，Life should be___」大專暨高中職獎助學金頒獎活動，預計頒發437萬元獎助學金，共計有190名大專生與146名高中職生受惠，希望透過獎助學金資源挹注，減輕家扶孩子的經濟壓力，讓他們能夠在未來的舞台上綻放出屬於自己的光芒。

中心主任湯鳳琴不諱言說，年後的人力缺口與這學期要頒發的獎助學金不足額部分，都在虐童案發爆發前就完成補足，並未受到影響。這兩天虐童案上了新聞媒體持續延燒，很多認養人、捐款人及長期支持家扶的企業都打電話來詢問與關心社工人員的工作內容及現況，他們知道苗栗家扶一切正常後，也紛紛表達鼓勵之情。

另外，這次獎助學金頒獎活動也要特別感謝企業及社會大眾愛心響應，其中包括信邦電子股份有限公司、鼎元光電科技股份有限公司、喬越實業股份有限公司、全波科技股份有限公司、苗栗家扶希望苗圃等捐款挹注，讓這群家扶孩子可以安心就學，並能在充滿支持的環境中勇敢前行。