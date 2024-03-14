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竹市關新路延伸段通車 銜接公道五路用地待解

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導

新竹市關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞，用路人苦不堪言，新竹市今年2月於慈濟路、關新路延伸段道路工程開放通車，不過要銜接竹縣公道五路，最窄處寬度不足3米，無法會車，新竹縣政府已將此案納入都市計畫案，雙方預計下月確認道路範圍，報請內政部審議。

竹市地政處指出，關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，故未能直接跨縣市銜接公道五路，其中員新橋銜接竹美路二段5巷通往公道五路，最窄處寬度不足3米，車輛無法會車。

竹市府在園縣市高峰會第5次會議中提案，盼新竹縣府及科管局協助開闢道路銜接，會議現場也獲竹縣與科管局支持，市府也商請竹縣盡速完成都市計畫程序和用地取得、科管局協助爭取用地取得的經費等，以紓解竹東、竹北往返園區間的交通壅塞問題。

市府表示，已與竹縣府協調接續向東開闢延伸至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區，讓大新竹生活圈交通路網更暢通完善。

竹縣產發處回應，柯子湖溪以東、新竹縣轄區內部分農業區，縣府已將納入「變更竹東（頭重、二重、三重地區）都市計畫第三次通盤檢討案，預計下月新竹縣、市政府工務單位將先討論確認道路範圍和寬度，都計單位從中了解如何變更後，再送內政部審議。

新竹 法會 都市計畫

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