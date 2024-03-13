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陪「粉紅超跑」進香 苗縣海線今起正式啟用YouBike2.0

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府已在海線地區建置完成11處租賃站，其中通霄、苑裡各5處，白沙屯北邊的後龍清海宮1處。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府已在海線地區建置完成11處租賃站，其中通霄、苑裡各5處，白沙屯北邊的後龍清海宮1處。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府為配合通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動盛事，提前在海線通苑地區，從今天起正式啟用YouBike2.0系統，並可串聯台中市，提供騎乘苗栗、台中換車往返；縣府表示，目前已建置11處升級租賃站，並持續實施前半小時補貼10元優惠措施，鼓勵民眾多加使用公共自行車

今天上午10點許，縣府與承包廠商微笑單車公司團隊在拱天宮香客大樓前舉辦YouBike2.0啟用儀式。縣府工務處長古明弘簡報指出，「苗栗縣公共自行車租賃系統升級及營運管理」今年引進YouBike2.0系統，規畫至少200租賃站，2500輛車（含1250輛一般車及1250電輔車），目前已建置完成11處租賃站，其中通霄、苑裡各5處，白沙屯北邊的後龍清海宮1處。

他說，礙於合約期限，YouBike2.0系統原預計今年中旬啟用，為配合媽祖進香盛事，海線地區提前在今天啟用，後續三義（預計12站）、南庄（預計8站）也可在今年6月過後啟用，屆時將共可提供700輛電輔車。

縣長鍾東錦表示，2.0系統的電輔車騎起來很舒適又省力，應該會很受歡迎，這次藉著拱天宮進香熱潮提前上路，民眾從這裡騎到大甲會很輕鬆的，臉上也會看到更多的微笑。

微笑單車公司董事長劉麗珠也表示，新舊單車系統的借用方式都一樣，掃碼、靠卡借車都可使用，只是電輔車比較貴一點，前30分鐘20元；當中2.0E自行車也需要踩才有助力，速度超過20公里以後才會沒助力，所以騎電輔車還是有出力運動，可以邊騎邊看風景。

微笑單車公司董事長劉麗珠也表示，新舊單車系統的借用方式都一樣，掃碼、靠卡借車都可使用，只是電輔車比較貴一點，前30分鐘20元。記者吳傑沐／攝影
微笑單車公司董事長劉麗珠也表示，新舊單車系統的借用方式都一樣，掃碼、靠卡借車都可使用，只是電輔車比較貴一點，前30分鐘20元。記者吳傑沐／攝影
今天上午10點許，苗栗縣政府與承包廠商微笑單車公司團隊在拱天宮香客大樓前舉辦YouBike2.0啟用儀式。記者吳傑沐／攝影
今天上午10點許，苗栗縣政府與承包廠商微笑單車公司團隊在拱天宮香客大樓前舉辦YouBike2.0啟用儀式。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦體驗騎乘2.0系統自行車後表示，電輔車騎起來很舒適又省力，應該會很受歡迎。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦體驗騎乘2.0系統自行車後表示，電輔車騎起來很舒適又省力，應該會很受歡迎。記者吳傑沐／攝影

YouBike 單車 自行車 鍾東錦

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