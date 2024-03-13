分擔育兒壓力！竹北開辦第三家公設民營托嬰中心

新竹縣竹北市是許多年輕家庭組成的城市，為了讓新世代父母無後顧之憂，繼嘉豐托嬰中心、綜合社會福利館托嬰中心之後，竹北市公所與新竹縣政府合作開辦第三家公設民營福德托嬰中心。

竹北市長鄭朝方表示，根據112年內政部戶政司全國人口資料庫統計地圖數據分析，竹北市是新竹縣幼年比例最高的鄉鎮市，新竹縣有50.3%的幼年人口聚集於竹北市。而竹北市30.44%的扶幼比，不只是竹縣最高，也高於全國平均數17.11%，更是北台灣唯一逾30%的鄉鎮市。

全國面臨少子化危機，竹北市卻是少數逆成長發展的城鎮，也使新手爸媽托嬰的需求越來越高，又因為雙薪家庭為現今家戶經濟的主流結構，公所為減輕家長負擔及育兒壓力，特與縣府合作於舊城區開辦托嬰中心。

鄭朝方進一步表示，市公所提供竹北老人文康中心一樓作為福德托嬰中心，為公設民營性質，由社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦。該中心以標準的1:4照顧比(也就是一位托育員，最高上限照顧4位幼童的比例)，希望給予幼童最完善的呵護。

托嬰中心除了有大片採光透明窗，還有豐富的教具玩具，期望提供給幼兒一個健康探索、快樂成長的空間。採分齡二班制，分別為2至12個月、13至24個月的孩子，共可收托24位小朋友，時間為周一至周五上午7點30分至下午5點30分。

竹北市公所積極致力於兒少相關福利，除了托育服務外，也包含新生兒育兒補助金1萬元、3到6歲幼兒教育補助金每年3千元、以及輪狀病毒疫苗、水痘疫苗補助等，期望藉由各類補助，減輕年輕父母的負擔。